Violente soldate cu zeci de victime in Georgia. Protestatarii au incercat sa intre cu forta in Parlament (Video)

#Breaking: Just in - Riot police forces are shooting tear gas towards Protestors in front of the parliament building in #Tbilisi in the country of #Georgia.

Politia a oprit protestatarii, folosind gaze lacrimogene si gloante de cauciuc, conform BBC. In urma protestelor, 39 de politisti si 30 de protestatari au fost internati in spital, fiind raniti, conform unui consilier al premierului Mamuka Bakhtadze, citat de AFP.Unii dintre protestatari fluturau steaguri UE si aveau pancarte pe care scria "Rusia este o forta ocupanta".Tensiunile au ajuns in punctul maxim in momentul in care Sergei Gavrilov a tinut un discurs. Gavrilov participa la Adunarea Interparlamentara Ortodoxa (IAO), o institutie creata de parlamentul grec in 1993, pentru a imbunatati relatiile dintre parlamentarii crestin-ortodocsi.Parlamentarii georgieni din Opozitie au cerut proteste ca raspuns la decizia lui Gavrilov de a tine discursul de pe locul presedintelui Parlamentului.Gavrilov a vorbit in rusa, starnind furia politicienilor, iar cetatenii s-au opus cu fermitate prezentei Rusiei in tara.In jur de 10.000 de protestatari au cerut demisia presedintelui Parlamentului, Irakli Kobakhidze, si a altor oficiali si au rupt cordonul Politiei din Capitala.Giga Bokeria, un parlamentar din Opozitie al partidului Georgia Europeana, a declarat pentru AFP ca adunarea din fata Parlamentului a fost "un protest spontan al cetatenilor obisnuiti".In Parlament, legislatorii din Opozitie au cerut ca presedintele Parlamentului, ministrului de Interne si sefului serviciilor de securitate sa demisioneze.Sesiunea a fost suspendata, iar Gavrilov a parasit tara, conform rapoartelor."A fost o palma peste fata data istoriei Georgiei", a declarat Elene Khoshtaria, membra a Opozitiei.Rusia si Georgia se afla in conflict, dupa ce Moscova a ocupat regiunile Abkhazia si Ossetia de Sud in 2008. Acum Rusia le recunoaste ca state independente, iar trupe rusesti sunt prezente in regiune inca de atunci.