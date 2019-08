Aeroportul din Hong Kong a obtinut ordin de interdictie impotriva protestatarilor

Ziare.

Autoritatea aeroportuara din Hong Kong a anuntat intr-un comunicat ca a obtinut un ordin "pentru restrictionarea persoanelor de la a impiedica sau a se amesteca in mod ilegal si cu buna stiinta in utilizarea adecvata" a aeroportului, relateaza dpa si Reuters."Persoanele sunt, de asemenea, vizate de interdictia de a participa la orice demonstratie sau protest", se mai mentioneaza in comunicat.Zborurile pareau ca se deruleaza normal miercuri, dupa doua zile de numeroase anulari Aeroportul a devenit punctul central al ciocnirilor tot mai violente intre Politie si protestatari, care ies pe strazile centrului financiar de zece saptamani.Marti au avut loc in aeroport ciocniri violente intre miile de protestatari si fortele de ordine.Autoritatile aeroportului au anulat sute de zboruri luni si marti, dupa ce tensiunile s-au amplificat, desi in weekend protestul din terminalul Sosiri a fost in mare parte pasnic.Amplificarea violentelor suscita preocupari ca Beijingul ar putea incerca sa potoleasca protestele din regiunea semiautonoma printr-o interventie militara , noteaza dpa.