Amnesty International: Exista dovezi clare de tortura si rele tratamente asupra protestatarilor din Hong Kong

Ziare.

com

"Reactiile violente ale Politiei ca raspuns la proteste au fost transmise pe internet si au putut fi vazute de toata lumea", a declarat Nicholas Bequelin, directorul pentru Asia de Est al Amnesty International.El a adaugat ca sunt "foarte mici indoieli" cu privire la faptul ca "fortele de securitate din Hong Kong au folosit tactici nepotrivite si ilegale impotriva cetatenilor in timpul protestelor".Organizatia sustine ca in urma discutiilor cu 21 de protestatari retinuti de fortele de ordine a ajuns la concluzia ca unii dintre acestia au fost batuti de politisti inaintea si in timpul arestarii, iar unii au fost loviti chiar si in timp ce se aflau in arest. Multi dintre cei retinuti au suferit fracturi, iar 85% dintre persoanele intervievate de Amnesty International au avut nevoie de ingrijiri medicale.Demonstratiile prodemocratie din Hong Kong dureaza de trei luni, izbucnind ca reactie la un controversat proiect de lege care ar fi facilitat extradarile in China . Aproximativ 1.400 de protestatari au fost retinuti de la inceputul protestelor, iar multi sunt inculpati.Fosta colonie britanica, Hong Kong-ul a fost cedat Chinei de catre Marea Britanie in anul 1997, cu conditia ca acest teritoriu sa pastreze "un nivel ridicat de autonomie, cu exceptia afacerilor externe si a domeniului apararii" pentru o perioada de 50 de ani. Astfel, acest teritoriu are un sistem legislativ diferit de cel al Chinei, prin intermediul principiului "O tara, doua sisteme".