Amnesty International: Politia din Hong Kong se foloseste de pandemie sa reprime protestele

Tam Man-kei a spus ca in contextul in care situatia legata de coronavirus s-a mai relaxat in ultimele doua saptamani, iar oamenii au inceput sa protesteze pasnic, actiunile politiei s-au inmultit.Declaratia vine la o zi dupa ce opt membri ai Confederatiei Sindicatelor din Hong Kong (HKCTU) si reprezentanti ai taberei pro-democratie au primit amenzi pentru ca au organizat o demonstratie pentru drepturile muncitorilor langa cladirea consiliului legislativ.Autoritatile din Hong Kong "se folosesc de masurile de urgenta care ar trebui sa fie pentru sanatatea persoanelor in scopuri de ordine publica", a spus el.Tam Man-kei a mai afirmat ca actiunile politei reduc drepturile cetatenilor la protest pasnic, ceea ce amplifica din noua frustrarea publica si neincrederea in politie si guvern.Vineri, politia a folosit spray cu piper pentru a dispersa mici grupuri de persoane care s-au adunat la un centru comercial pentru a canta si scanda sloganuri prodemocratie.Un purtator de cuvant al Biroului de Legatura al Guvernului Central Popular din Hong Kong (LOCPG) a condamnat "drastic activistii radicali" pentru "lansarea de adunari ilegale, hartuirea magazinelor si aruncarea de cocktailuri Molotov in timpul sarbatorii de Ziua Muncii".Regulile de distantare sociala cer ca oamenii sa nu se adune in grupuri mai mari de patru, la o distanta de 1,5 metri fata de alte persoane.