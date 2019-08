Aplicatia Telegram va permite utilizatorilor sa isi ascunda numerele de telefon, pentru a proteja protestatarii din Hong Kong

Ziare.

Actualizarea Telegram, care urmeaza sa aiba loc in urmatoarele cateva zile, va permite protestatarilor sa impiedice autoritatile din China si Hong Kong sa le descopere identitatile pe grupurile de chat ale aplicatiei.Biroul pentru Securitate din Hong Kong a aratat ca "a actionat cu responsabilitate pentru a gestiona aceasta perioada dificila si a reinstaura ordonea publica".Institutia a refuzat sa comenteze daca a incercat sa identifice perotestatarii prin utilizarea aplicatiei Telegram.Ministerul de Externe din China, Administratia pentru Spatiu Cibernetic din China si Biroul de Afaceri pentru Hong Kong si Macao nu au raspuns imediat solicitarilor de comentarii, in afara orelor de program.Mii de protestatari din Hong Kong se informeaza de pe mai mult de 100 de grupuri ale aplicatiei Telegram, potrivit organizatorilor si sustinatorilor protestelor.Protestatarii folosesc aplicatii criptate, cum este Telegram, pentru a se mobiliza cu usurinta prin intermediul grupurilor de chat, unde riscurile de infiltrare a politiei sunt mai scazute, potrivit unui raport publicat de Reuters in aceasta luna.Unii protestatari si-au exprimat ingrijorarea ca autoritatile s-ar putea folosit de dependenta miscarii de aplicatia Telegram pentru a-i monitoriza si aresta pe organizatori.