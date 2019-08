Cunoscut opozant al regimului chinez: In Hong Kong este posibil un masacru precum cel din Piata Tiananmen

Arestat dupa ce a criticat regimul comunist

Eforturile lui Ai Weiwei

"Ma cuprinde tristetea"

Intr-un interviu acordat AFP, el spune ca "nu vede alta iesire" din criza de la Hong Kong decat o represiune violenta a manifestatiilor de catre regimul de la Beijing, caci, potrivit lui, regimul comunist "nu stie sa faca lucrurile altfel"."Nicio predictie nu este exagerata", a spus Ai Weiwei in legatura cu acest scenariu din ce in ce mai invocat al unei represiuni asemanatoare cu cea a armatei chineze din celebra Piata de la Beijing, in iunie 1989.Exact acum 30 de ani dupa ce "tancurile au strivit cea mai pasnica manifestatie, unde studentii erau asezati pe jos, atunci cand intreaga lume era atenta" la ceea ce se intampla in piata, istoria ar putea sa se repete, dupa cum spune artistul devenit unui dintre cei mai cunoscuti opozanti ai regimului chinez."Ei nu stiu nici sa negocieze, nici sa dezbata. Este in firea acestui regim autoritar. Nu stiu sa rezolve lucrurile altfel. Au doar Politia si Armata", a afirmat Ai Weiwei din atelierul de la Berlin.Autoritatile de la Beijing au lasat, in aceste ultime zile, sa se inteleaga ca ar putea avea loc o interventie militara pentru a restabili ordinea in enclava retrocedata in 1997, care beneficiaza de un anume grad de autonomie."Violenta nu este doar fizica, ci mentala, atunci cand manifestantilor le este refuzat dreptul la dialog. Acest gen de violenta este oribila", a subliniat fostul star al Chinei, cazut in dizgratie la inceputul anului 2010 cand a criticat regimul.In 2011, el a petrecut 81 de zile in detentie dupa ce a fost arestat pe aeroportul din Beijing.Atunci, el se pregatea sa ia un avion catre Hong Kong. Atelierul sau, aflat la marginea orasului Shanghai, a fost demolat in luna ianuarie a aceluiasi an. Fara pasaport timp de patru ani, el a plecat la Berlin dupa ce si-a recuperat documentul in 2015."Le impartasesc frustrarea, ma simt printre ei si ii simt facand parte din mine", spune artistul, aflat in exil, despre manifestantii de la Hong Kong.Inca de la inceputul manifestatiilor, in iunie, Ai Weiwei i-a trimis pe trei dintre colaboratorii sai la Hong Kong, cu camere de filmat in valize. Initial, el voia sa-i inteleaga pe liderii miscarii pasnice si motivatia lor. Astazi, spune ca vrea sa inteleaga de ce unii dintre protestatari vor "sa se arunce de la fereastra" in numele acestei lupte pentru libertate."Cel mai bun lucru al Chinei, aceasta generatie educata si angajata sa apere democratia, este pe cale sa se sacrifice pentru o societate obscurantista. Si celelalte tari se comporta ca si cum n-ar insemna nimic", condamna Ai Weiwei.Un repros exprimat si de celebrul militant pro-democratie, Joshua Wong, care a declarat pentru cotidianul Bild: "Nu inteleg cum Germania, in calitate de membra a lumii libere, poate sa coopereze in acest fel cu China"."Ma cuprinde tristetea", a admis artistul in varsta de 61 de ani, care a confirmat pentru AFP ca vrea sa paraseasca Germania "din mai multe motive politice", fara a preciza insa unde se gandeste sa se stabileasca.