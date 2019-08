Beijingul mobilizeaza trupe la frontiera cu provincia Hong Kong, anunta Donald Trump

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 August 2019

Ziare.

com

"Serviciile noastre ne-au informat ca Administratia Chinei transfera trupe la frontiera cu Hong Kong. Toata lumea trebuie sa fie calma si in siguranta", a transmis Donald Trump marti seara prin Twitter.Anterior, Donald Trump afirmase: "Multi ma invinovatesc pe mine si Statele Unite pentru problemele din Hong Kong. Nu imi dau seama de ce".Administratia Xi Jinping a sugerat ca ar putea lansa o interventie militara in Hong Kong, pentru oprirea demonstratiilor. Recent, Donald Trump a catalogat protestele din Hong Kong 'revolte violente', sugerand ca autoritatile din China ar avea dreptul de a gestiona cum vor situatia.Protestele prodemocratie din Hong Kong dureaza de peste doua luni, izbucnind ca reactie la un controversat proiect de lege care ar fi facilitat extradarile in China. Aproximativ 700 de protestatari au fost retinuti, iar multi sunt inculpati.Protestele din Hong Kong prezinta "indicii privind terorism", a acuzat luni Administratia de la Beijing, intensificand criticile la adresa manifestatiilor prodemocratie."Demonstratiile radicale din Hong Kong au devenit frecvent extrem de periculoase, inregistrandu-se atacuri la adresa politiei, lucru care constituie o infractiune grava si contine indicii privind terorism", a declarat Yang Guang, purtatorul de cuvant al Departamentului chinez pentru Afacerile provinciilor Hong Kong si Macao.Saptamana trecuta, Yang Guang i-a avertizat pe organizatorii protestelor in Hong Kong "sa nu se joace cu focul".