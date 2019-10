Ciocniri violente la Hong Kong: Zeci de mii de oameni au fost atacati cu gaze lacrimogene lansate din sediul politiei (Video)

Ziare.

Sute de magazine au fost distruse, la fel si mai multe sedii de banci si statii de metrou.Dupa doua saptamani de calm, marsul de duminica a demonstrat ca Miscarea Umbrelelor, campanie pro-democratie, nu si-a pierdut sustinatorii.Protestatarii au aruncat cu sticle incendiare spre sediul politiei Tsim Sha Tsui din peninsula Kowloon, dupa ce politistii dinauntru au tras salve cu gaze lacrimogene pentru a-i dispersa.Mai multi manifestanti au ridicat baricade pe Nathan Road, una dintre strazile din zona comerciala. Si aici politia a intervenit.Fortele de ordine au utilizat si tunurile cu apa, dar si spray-uri cu vopsea albastra pentru a-i identifica apoi pe protestatari.Multe persoane care au intrat in contact cu apa au spus ca au avut probleme respiratorii. Ei sunt de parere ca o substanta iritanta a fost adaugata.Confruntarile dintre cele doua parti au continuat pe intreg traseul marsului.Seara, inca aveau loc ciocniri pe diverse strazi. Politia a transmis ca a detonat un dispozitiv exploziv care fusese lasat in mijlocul unei artere.Protestele au izbucnit in urma cu patru luni din cauza unei legi a extradarii. Proiectul de lege a fost retras insa maifestatiile au evoluat.Hong Kong apartine de China, din 1997, cand a fost cedat de Marea Britanie.Politia a declarat ilegal marsul de duminica, din cauza ingrijorarilor privind siguranta oamenilor. Demonstrantii, studenti si vartnici, multi purtand umbrele pentru a-si ascunde fetele de camerele de supraveghere, pot fi arestati.In primele ore, marsul a fost pasnic. S-a strigat pentru eliberarea Hong Kong-ului si au fost purtate pancarte "Better Dead than Red" (mai bine mort decat rosu - comunist, n.r.). Manifestantii sunt de parere ca autorizatia nu a fost eliberata pentru ca, astfel, autoritatile si-au imaginat ca vor limita numarului oamenilor care vor iesi in strada.Hong Kong este guvernat in formula "o tara, doua sisteme", ceea ce permite orasului libertati care nu se aplica in China.Din iunie, cand au inceput protestele, doi oameni au fost impuscati si raniti de politie si cateva mii, raniti in confruntari. Peste 2.300 de persoane au fost arestate in aceasta perioada.Din cauza tensiunilor, Hong Kong se confrunta acum cu prima recesiune in decurs de zece ani.