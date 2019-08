Continua violentele in Hong Kong: Politia a folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene, iar manifestantii... detergent (Foto&video)

Hong Kong police fire live shots and water cannons pic.twitter.com/5YGzVig283 - Reuters Top News (@Reuters) August 26, 2019

600+ protesters in Hong Kong have been arrested over 2 months of protest.



They want pro-democracy reforms and for Hong Kong's pro-China leader to resign.



Police were accused of using water cannons, batons and other violence against them. pic.twitter.com/WQPuHFNHv8- AJ+ (@ajplus) August 12, 2019

Hong Kong police are firing water cannons, tear gas and close range bean bag rounds at pro-democracy protesters.



One female medic was shot in her right eye.



Other demonstrators are covering their eyes in protest: pic.twitter.com/TJgI1ZGp6b - AJ+ (@ajplus) August 12, 2019

Police fire weapon, deploy water cannons as tensions flare in Hong Kong https://t.co/exchY5sJGR pic.twitter.com/l8BHe1jek1 - The Press Democrat (@NorthBayNews) August 26, 2019

#HongKong police used water cannons to disperse illegal rallies for the first time on Sunday in Tsuen Wan. When the police deployed the water cannon and tested it, it fired water toward barricades and the open space without targeting protesters. #香港 pic.twitter.com/ngP84Sr8eF - Global Times (@globaltimesnews) August 25, 2019

Protestatarii, dintre care multi imbracati in negru si purtand masti, au aruncat cu proiectile incendiare, unii mergand pe strazi laterale. Pana acum nu au mai fost folosite tunurile cu apa pentru a dispersa demonstrantii antiguvernamentali, de-a lungul anilor, transmite Reuters.Operatorul feroviar MTR a suspendat unele servicii, pentru a preveni adunarea oamenilor, dar zeci de mii de protestatari, care cer democratie in fosta colonie britanica, au ajuns pe un stadion in portul Kwai Chung, de unde au marsaluit catre Tsuen Wan, aflat in apropiere.Unii dintre protestatari au luat pietre din pavaj si au aruncat cu ele, in timp ce altii au varsat detergent pe caldaram pentru a-l face alunecos pentru Politie. Au avut loc multiple ciocniri, in conditiile in care protestatarii au spart ferestre de magazine si au aruncat inapoi spre politie recipientele cu gaze lacrimogene.Marea majoritate a manifestantilor au fost pasnici, dar multi s-au dispersat in cel putin patru locuri din Hong Kong, pentru a lansa demonstratii mai mici pe care Politia a incercat sa le risipeasca, uneori cu gaze lacrimogene.In unele locuri a existat o senzatie de haos, din cauza sirenelor Politiei, gazelor lacrimogene in zone intens populate si a ciocnirilor de pe strazi.Violentele de sambata si duminica marcheaza o revenire a tulburarilor, dupa zilele de demonstratii pasnice. Protestele, declansate in iunie de un proiect care prevedea posibilitatea extradarii locuitorilor din Hong Kong pentru judecarea in China continentala, zguduie orasul de trei luni, uneori provocand perturbari serioase, inclusiv la aeroport.