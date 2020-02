Coronavirusul are efecte incredibile: Jaf armat asupra unui camion cu... hartie igienica

Ziare.

De peste zece zile, hartia igienica a devenit un produs dificil de gasit in Hong Kong, in ciuda asigurarilor date de autoritati care afirma ca aprovizionarea nu este afectata de epidemia de pneumonie virala.Supermarketurile nu reusesc sa se alimenteze intr-o maniera suficient de rapida, iar clientii formeaza cozi lungi inainte de ora de deschidere a magazinelor. Rafturile, care nu contin indeajuns de multa marfa, se golesc intr-un timp foarte scurt.Orezul, pastele, precum si produsele de curatenie si solutiile hidroalcoolice sunt de asemenea la mare cautare.Politia a anuntat ca un sofer de camion a fost jefuit, luni dimineata, de trei barbati, in fata unui supermarket din Mong Kok, unul dintre cartierele in care actioneaza triadele, mafia locala."Un curier a fost amenintat de trei barbati inarmati cu cutite, care au furat pachete cu hartie igienica in valoare de peste 1.000 de dolari din Hong Kong (119 euro)", a precizat pentru AFP un purtator de cuvant al Politiei.Politistii i-au prins pe doi dintre hoti si au recuperat toata hartia igienica, conform News.ro.Locuitorii din Hong Kong au fost cuprinsi de o isterie colectiva dupa aparitia noului coronavirus in China continentala, care le reaminteste de trauma provocata de SARS (Sindromul Acut Respirator Sever).Coronavirusul asociat SARS a provocat decesul a aproape 300 de persoane pe acest teritoriu semiautonom in 2002 si 2003. Autoritatile de la Beijing au avut un raspuns intarziat si, de atunci, rezidentii acestui oras cu peste 7 milioane de locuitori nu mai au incredere in politica sanitara a guvernului local.Epidemia de coronavirus vine in contextul in care Executivul, fidel Beijingului, se confrunta cu o cota de popularitate aflata la un minim istoric dupa luni de manifestatii pro-democratie.Autoritatile au respins zvonurile referitoare la penuria de marfa si au dat asigurari ca aprovizionarea cu produse alimentare si bunuri de larg consum ramane constanta.