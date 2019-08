Criza din Hong Kong: Actorul Jackie Chan si-a aratat sprijinul pentru China

Ziare.

"Recent, au avut loc evenimente la Hong Kong care au intristat si deprimat oamenii", a spus actorul intr-un interviu acordat CCTV."Pe de-o parte vreau sa-mi exprim patriotismul meu cel mai sincer atat ca membru al comunitatii din Hong Kong, dar si in calitate de chinez si purtator al drapelului national", a declarat el."Hong Kong este locul in care m-am nascut si pamantul natal. China este tara mea. Imi iubesc tara. Sper cu adevarat ca Hong Kong sa isi gaseasca rapid linistea", a declarat Jackie Chan.Nascut in 1954, la Hong Kong, Jackie Chan este fiu de cetateni chinezi care au fost nevoiti sa fuga in timpul Razboiului civil chinez. Star al cinematografiei de actiune la Hong Kong in anii '70 - '90, inainte de a-si incerca norocul la Hollywood, Jackie Chan s-a apropiat in ultimii ani de guvernarea chineza.El a realizat "1911", un film pentru a comemora a 100-a aniversare a Revolutiei chineze din 1911. A aparut si in "The Founding of a Republic", o celebrare a fondarii Republicii Populare China in 1949. In 2017, Jackie Chan a participat la un film de propaganda intitulat "The Glory and the Dream".In acest documentar, el celebreaza "visul chinez", acest concept al unei Chine renascute promovat de presedintele Xi Jinping. "Nu conteaza ceea ce faceti. Din moment ce va respectati tara, societatea, natiunea si familia, voi ne ajutati sa realizam visul chinez", declara el.Actorul Anthony Wong, cunoscut pentru rolurile din "Time and Tide", "Infernal Affairs" si "Vengeance", se numara printre putinii actori din Hong Kong care si-au aratat public sustinerea pentru manifestantii pro-democratie.Deanie Ip, cantareata si actrita in "O viata simpla", de Ann Hui, recompensata la Festivalul de la Venetia, si-a anuntat in presa angajamentul pentru teritoriul autonom: "Hong Kong poate fi salvat", a declarat ea in presa locala. Actrita, care s-a manifestat contra autoritatilor chineze in 2014, a fost pusa pe o lista neagra in ultimii ani.