Cum justifica sefa executivului din Hong Kong interzicerea purtarii mastilor la proteste

''Comportamentul radical al manifestantilor a facut ca Hong Kong-ul sa treaca printr-o noapte intunecata, lasand societatea pe jumatate paralizata'', a spus Carrie Lam, in primele sale comentarii dupa anuntarea ordonantei de urgenta ce interzice purtarea mastilor in timpul manifestatiilor publice ''Violenta extrema a aratat clar ca siguranta publica in Hong Kong este in mare parte pusa in pericol. Acesta este motivul concret pentru care am fost nevoiti sa invocam ieri urgenta pentru a introduce o reglementare anti-masti'', a adaugat ea, potrivit Reuters.Masura, intrata in vigoare vineri la miezul-noptii (16:00 GMT), prevede ca protestatarii vor fi pasibili de 1 an de inchisoare si o amenda de pana la 25.000 de dolari hong-konghezi (3.200 dolari americani) daca nu respecta noile reguli.Nici guvernul central de la Beijing, nici executivul local nu au reusit sa calmeze miscarea de contestare, care a dus la confruntari tot mai violente intre fortele de ordine si manifestantii radicali. Pentru a nu fi identificati si a evita viitoare procese judiciare, manifestantii poarta in mare parte masti, iar contra gazelor lacrimogene si a proiectilelor trase de politie sunt dotati cu ochelari de protectie si masti de gaze.Hong Kong-ul traverseaza cea mai grava criza a sa dupa revenirea la China in 1997, cu actiuni cvasicotidiene pentru a denunta limitarea libertatilor si amestecul masiv al Beijingului in afacerile interne ale fostei concesiuni britanice sau pentru a cere o serie de reforme democratice.