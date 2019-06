Dupa o saptamana de proteste in strada, Hong Kong suspenda proiectul de extradare a suspectilor catre China

Ziare.

Sefa executivului local, Carrie Lam, a facut un anunt in aceasta privinta sambata, cu o zi inaintea unui mars de protest care se anunta unul de amploare, dupa ce duminica trecuta au iesit pe strazile din Hong Kong aproximativ 1 milion de persoane.Metropola Hong Kong a cunoscut miercuri cele mai grave violente politice de dupa retrocedarea sa catre China, in 1997. Zeci de mii de protestatari au fost dispersati cu gloante de cauciuc si gaze lacrimogene.Opozitia fata de proiectul de lege reuneste avocati, asociatii juridice influente, camere de comert, jurnalisti, militanti si diplomati occidentali.Presiunile diplomatice sunt in crestere dupa ce lideri precum premierul britanic Theresa May si presedintele american Donald Trump au reactionat fata de evenimentele din Hong Kong.La randul sau, Uniunea Europeana s-a declarat ingrijorata de proiectul de reforma privind extradarea din Hong Kong si a cerut o consultare publica pe acest subiect.De partea sa, China a denuntat joi ceea ce a numit ''o ingerinta'' a Uniunii Europene in problemele din Hong Kong. ''Nicio tara, nicio organizatie si niciun individ nu au dreptul de a se amesteca'' in afacerile din Hong Kong, ''care sunt exclusiv chestiuni interne chineze'', a afirmat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Beijing, Geng Shuang.Fosta colonie britanica, revenita in 1997 sub jurisdictia Chinei, este de zeci de ani scena unor turbulente politice masive, pe fondul ingrijorarii generate de amestecul tot mai mare al Beijingului in afacerile sale interne.