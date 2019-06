Dupa protestele uriase din Hong Kong, sefa Guvernului le cere scuze cetatenilor

Ziare.

com

"Sefa Executivului a recunoscut ca lacune in activitatea Guvernului au antrenat multe conflicte si certuri in societatea Hong Kong-ului si au dezamagit si afectat numerosi cetateni", anunta Guvernul intr-un comunicat, potrivit AFP."Sefa executivului prezinta scuze cetatenilor si promite sa accepte criticile cu cea mai mare sinceritate si umilinta posibile", se mai arata in text.Sute de mii de cetateni din Hong Kong au participat duminica la un mars cerand retragerea completa a unui controversat proiect de lege privind extradarea, care ar putea creste influenta guvernului controlat de Partidul Comunist Chinez si ar putea eroda libertatile in teritoriu.Demonstrantii, in majoritate tineri, au cerut, de asemenea, liderei din Hong Kong sprijinite de Beijing, Carrie Lam, sa demisioneze, la o zi dupa ce a anuntat suspendarea nedeterminata a proiectului de lege care ar permite extradarile in China continentala.