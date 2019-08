Greva generala si violente in Hong Kong: Metroul a fost blocat, magazinele au stat inchise (Video)

"Situatie foarte periculoasa"

Gaze lacrimogene au fost trase, luni dupa-amiaza, in mai multe cartiere, contra unor contestatari intariti de impactul grevei generale - un eveniment rar in fosta colonie britanica, relateaza AFP.Hong Kongul, care traverseaza cea mai grava criza politica de la retrocedarea sa in 1997 de catre Londra, a trait deja doua luni de manifestatii urmate tot mai frecvent de confruntari intre mici grupuri radicale si forte antirevolta.In urma unor ciocniri care au avut loc in tot weekendul, protestatarii au coborat luni dimineata la o ora de varf in mai multe statii-cheie ale retelei, pentru a bloca usile metrourilor si a impiedica trenurile sa plece.Aceasta actiune in forta a avut ca efect paralizarea timp de mai multe ore a unei retele de obicei de o eficienta remarcabila."Perturbari destul de intensive (...) au subminat in mod grav legea si ordinea la Hong Kong si imping orasul catre o situatie foarte periculoasa", a denuntat sefa executivului favorabil Beijingului Carrie Lam, in prima sa conferinta de presa dupa mai multe saptamani.Evocand sloganuri revolutionare, ea a prezentat contestarea ca pe o atingere adusa existentei insasi a Hong Kongului."Indraznesc sa afirm ca acest lucru vizeaza sa rastoarne Hong Kongul, sa distruga complet pretioasa viata a peste sapte milioane de persoane", a acuzat ea, dand asigurari ca "Guvernul va fi ferm in mentinerea legii si ordinii si restabilirea increderii".La randul sau, Guvernul chinez a anuntat o conferinta de presa marti.In virtutea principiului "o tara, doua sisteme", Hong Kongul se bucura, pana in 2047, de libertati necunoscute in restul tarii. Insa tot mai multe voci isi exprima ingrijorarea vazand Beijingul calcand in picioare acest acord si sporindu-si acapararea.In timp ce, la ore de varf, anumite trenuri pot imbarca din doua in doua minute peste 3.500 de persoane, imense cozi de asteptare s-au format pe culoare si in zona statiilor.Luni dupa-amiaza, sapte manifestatii simultane au avut loc, constituind o provocare la adresa fortelor de ordine care, supuse unor probe dure de doua luni, concentreaza furia manifestantilor. Gaze lacrimogene au fost utilizate in cel putin patru locuri, in apropiere de Parlamentul local.Autoritatile au anuntat ca au tras peste 1.000 de grenade lacrimogene si 160 de gloante de cauciuc de la inceputul contestarii, la 9 iunie, si au precizat ca au fost arestate 420 de persoane, iar 139 de politisti au fost raniti pana in prezent.Peste 160 de zboruri au fost anulate de pe aeroportul de la Hong Kong, unul dintre cele mai active din lume. Multe dintre ele erau zboruri Cathay Pacific.Compania din Hong Kong nu a prezentat vreo justificare a acestor anulari, insa sindicatul agentilor sai de bord a confirmat ca unii dintre membrii sai participa la greva.Mai multe artere importante din oras au fost blocate de catre manifestanti. Numeroase magazine de brand nu au deschis azi.Blocarea transporturilor in comun a condus uneori la certuri intre protestatari si utilizatori furiosi.Pe retelele de socializare circulau inregistrari video ale unor scene tensionate, intre care una, autentificata de AFP, in care apare un sofer care forteaza un baraj.Insa multi locuitori ai Hong Kongului afirma ca sustin o mobilizare care a aparut initial ca o respingere a unui proiect ce urma sa permita autorizarea extradarilor catre China.Textul a fost suspendat, insa miscarea s-a largit la revendicari in domeniul democratiei si denuntarii unui recul al libertatilor la Hong Kong."Miscarea va continua sa se extinda atat timp cat Guvernul nu ii va fi raspuns", a declarat pentru AFP un functionar care astepta reluarea circulatiei metroului.Un lucru extrem de rar in acest centru financiar international - in care sindicatele au doar putina influenta -, greva generala are ca scop sa le arate autoritatilor chineze ca, la doua luni de inceputul miscarii, contestarea ramane populara."Greva politica pare foarte sustinuta azi, ceea ce este de asemenea consecinta escaladarii violentelor intre politie si manifestanti", a declarat pentru AFP politologul Dixon Wong.Insa Lam, careia manifestantii ii cer sa demisioneze, stie ca ea poate sa conteze pe sustinerea Beijingului.Armata Populara de Eliberare si-a propus saptamana trecuta serviciile in vederea restabilirii ordinii.Citeste si Greve si proteste in Hong Kong: 12 milioane de persoane afectate. Reactia autoritatilor