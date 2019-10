Guvernul din Hong Kong interzice purtarea mastilor la manifestatii

Ziare.

Masura, care va intra in vigoare vineri la miezul-noptii (16:00 GMT), prevede ca protestatarii vor fi pasibili de 1 an de inchisoare si o amenda de pana la 25.000 de dolari hong-konghezi (3.200 dolari americani) daca nu respecta noile reguli.Anticipand aceasta decizie, mii de persoane se adunasera vineri in Hong Kong pentru a protesta fata de masura respectiva. Acestea, majoritatea angajati, au profitat de pauza de pranz pentru a iesi pe strazi si a contesta recurgerea la o masura ce data din perioada coloniala si care nu a mai fost aplicata din 1967. In opinia lor, aplicarea acestei masuri ar duce la bascularea regiunii semiautonome catre autoritarism.Metropola Hong Kong traverseaza cea mai grava criza a sa dupa revenirea la China in 1997, cu actiuni cvasicotidiene pentru a denunta limitarea libertatilor si amestecul masiv al Beijingului in afacerile interne ale fostei concesiuni britanice sau pentru a cere o serie de reforme democratice.Nici guvernul central de la Beijing, nici executivul local nu au reusit sa calmeze miscarea de contestare, care a dus la confruntari tot mai violente intre fortele de ordine si manifestantii radicali.Pentru a nu fi identificati si a evita viitoare procese judiciare, manifestantii poarta in mare parte masti, iar contra gazelor lacrimogene si a proiectilelor trase de politie sunt dotati cu ochelari de protectie si masti de gaze.Protestele din Hong Kong au inceput in 9 iunie dupa adoptarea unei legi care ar fi permis extradarea pe scara larga catre China continentala. Ulterior, actul normativ a fost suspendat.Dupa mai multe saptamani de proteste, sefa executivului local Carrie Lam a cedat in fata uneia dintre revendicarile demonstrantilor, anuntand la 4 septembrie retragerea integrala a proiectului de lege contestat. Totusi, Lam nu a reusit sa reduca nemultumirile demonstrantilor care solicita crearea unei comisii de ancheta independente cu privire la violentele politiei si la reforma electorala.