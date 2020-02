Hong Kong: Fiecare adult primeste 1.300 de dolari de la stat, reduceri de taxe si chirii

Ziare.

Ca parte a bugetului anual, a fost anuntat cavor fi oferiti fiecarui adult cu varsta de peste 18 ani, scrie BBC. Este vorba despre aproximativ 7 milioane de oameni.Economia teritoriului controlat de China a fost afectata de lunile de proteste violente, iar recent de impactul coronavirusului. Orasul a inregistrat 81 de cazuri de infectare si 2 decese."Economia din Hong Kong are de infruntat provocari enorme anul acesta", a spus miercuri Paul Chan, ministru de Finante. "Dupa o analiza atenta, am decis sa dam 10.000 HK$ rezidentilor permanenti cu varste de peste 18 ani, pentru a incuraja si stimula consumul local, pe de o parte, si pentru a reduce sarcina financiara pentru oameni, pe de alta parte", a punctat acesta.AutoritatileDeficitul bugetar este estimat ca va creste la 18 miliarde de dolari americani pana in 2021, un record pentru teritoriu.Saptamana trecuta, Hong Kong a anuntat crearea unui fond pentru sprijinirea afacerilor afectate de coroavirus - precum restaurante si operatori de turism.