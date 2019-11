Hong Kong, in flacari: Politia ameninta ca va trage cu gloante reale in protestatari

Ziare.

Politia a facut anuntul, dupa ciocnirile care au avut loc la o universitate din centrul Hong Kongului, unde protestatarii s-au baricadat si au aruncat in fortele Politiei cu proiectile incendiare, blocand un tunel rutier important din oras.Potrivit Politiei, un ofiter a fost tratat duminica la spital, dupa ce a fost lovit in picior de o sageata, iar un altul a fost lovit de o bila metalica, dar nu a fost ranit, transmite Reuters.Violentele din centrul financiar asiatic sunt cele mai grave tulburari populare cu care se confrunta presedintele chinez Xi Jinping de la venirea sa la putere in 2012. Xi a declarat ca are incredere ca Guvernul din Hong Kong poate rezolva criza.In comunicatul de luni, Politia i-a avertizat pe cei pe care ii considera insurgenti sa nu mai foloseasca arme letale pentru a ataca politisti si sa puna capat violentelor, afirmand ca Politia va raspunde cu forta si posibil cu gloante reale, daca va fi necesar.Politia a mai folosit gloante reale in cateva incidente izolate.Demonstrantii, nemultumiti de ceea ce considera amestecul Chinei in administrarea fostei colonii britanice, care are statut autonom de la revenirea sub control chinez in 1997, au afirmat ca raspund la forta excesiva folosita de Politie."Protestatarii au reactionat la Politie. Nu am reactionat atat de puternic cum am fi dorit. As fi pregatita sa merg la inchisoare. Luptam pentru Hong Kong", a spus Joris, in varsta de 23 de ani, inginer constructor.Beijingul neaga ca s-ar amesteca in afacerile Hong Kongului si atribuie demonstratiile influentei straine.