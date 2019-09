Hong Kong: Noi ciocniri intre manifestanti si fortele de ordine

Ziare.

Fosta colonie britanica traverseaza cea mai grava criza politica de la retrocedarea sa catre China in 1997, din iunie avand loc actiuni si adunari in strada aproape zilnic.Manifestantii si-au intensificat protestele in acest weekend, in timp ce China se pregateste sa sarbatoreasca marti 70 de la infiintarea Republicii Populare, inclusiv printr-o mare defilare militara, relateaza AFP.Duminica, politia din Hong Kong a recurs la gaze lacrimogene in cartierul Causeway Bay, care gazduieste numeroase magazine de lux.Ciocnirile au izbucnit dupa ce manifestanti furiosi au incercuit si provocat fortele de ordine, care au procedat ulterior la arestari.Violentele de duminica au intervenit la o zi dupa noi ciocniri intre mici grupuri de manifestanti, care au lansat cocteiluri Molotov si caramizi in directia fortelor de ordine, care au ripostat cu tunuri cu apa, gaze lacrimogene si cu piper.O parte dintre manifestanti au invadat Harcourt Road, o mare artera care traverseaza cartierul central al Amiralitatii, si mici grupuri au atacat cladirea Biroului de legatura cu guvernul central chinez.Sambata seara, mii de persoane s-au adunat in parcul din fata parlamentului, unde la 28 septembrie 2014 debutase "Miscarea umbrelelor", o ocupatie pasnica de 79 de zile a centrului financiar si politic al insulei.