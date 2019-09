Hong Kong: Sute de demonstranti au pornit in mars spre Consulatul american, dupa o noapte de violente

Ziare.

Politia a urmarit de pe margine manifestatia. Protestatarii au purtat pancarte, steaguri ale Statelor Unite si au scandat pentru democratie, dupa o alta noapte de violente, in a 14-a saptamana de la inceperea seriei de demonstratii.Secretarul de stat pe probleme de aparare Mark Esper a indemnat sambata Guvernul chinez sa puna in aplicare masuri restrictive in Hong Kong. Apelul lui a fost facut de la Paris, in timp ce in Hong Kong politia incerca sa opreasca protestatarii sa ajunga in aeroport.Dupa 14 saptamani de proteste, in urma retragerii oficiale a proiectului de lege privind extradarea, care a starnit valul de nemultumiri, demonstratiile anti-guvernamentale din Hong Kong nu par sa se apropie de final.Hong Kong a revenit sub tutela Chinei in 1997, dupa ce a fost controlat de Marea Britanie. In formula "o tara, doua sisteme", Hong Kong se bucura de mai multe libertati decat China.China neaga acuzatiile ca ar fi intervenit in problemele interne ale Hong Kong-ului. A criticat protestele si a avertizat ca acestea vor afecta economia. In cazul in care nu se vor incheia, China a precizat ca ar putea folosi forta.Sub numele de "Miscarea Umbrelelor", protestele din Hong Kong, incepute in urma cu aproximativ patru luni din cauza proiectului de lege privind extradarea in China a celor condamnati, au evoluat si, dupa ce propunerea a fost suspendata, sute de mii de oameni cer acum o reforma democratica si investigarea actelor brutale comise de politie.De la inceputul seriei de proteste, au fost arestati 900 de oameni, intre ei, de la finalul saptamanii trecute, trei lideri ai Miscarii Umbrelelor.