Hong Kong: Sute de protestatari incearca sa blocheze accesul spre aeroport. Au masti pe fata si se protejeaza cu umbrele

Ziare.

com

Operatorii de la "Airport Express", trenul de mare viteza care leaga cel de-al 8-lea aeroport international cel mai frecventat din lume si centrul fostei colonii britanice, au anuntat suspendarea serviciului, fara a oferi justificari.Manifestanti imbracati in negru, purtand masti si ascunzandu-se in spatele unor umbrele pentru a se sustrage camerelor de filmat, au ridicat baricade la terminalul de autobuz din aeroport. Altii incercau o operatiune pe autostrada ce duce spre terminalele aeriene situate pe insula Lantau (nord-vest).Nicio perturbare a zborurilor nu a fost semnalata deocamdata, insa politisti anti-revolta au fost trimisi la aeroport.Politia din Hong Kong a intervenit sambata impotriva manifestantilor, mai intai cu spray-uri iritante, apoi cu gaze lacrimogene si cu un tun de apa. Protestatarii au fortat barierele din jurul parlamentului fostei colonii britanice si au aruncat sticle incendiare catre politisti.Reamintim ca fosta colonie britanica este de trei luni scena celei mai grave crize politice de dupa retrocedarea sa Chinei, in 1997, cu actiuni aproape zilnice menite sa denunte ingradirea libertatilor si ingerinta tot mai mare din partea Beijingului