Hong Kongul, inecat din nou in gaze lacrimogene: Politia a tras cu gloante de cauciuc si a arestat protestatari (Video)

Dupa ce protestatarii au marsaluit duminica spre Consulatul american, unde au cerut presedintelui Donald Trump sa elibereze Hong Kong-ul, politia a intervenit in forta in zona comerciala Causeway Bay, informeaza Reuters.Activistii au ridicat baricade, au spart geamuri, incendiat mobilier urban si au vandalizat statia de metrou din zona centrala, zona de lux a fostei colonii britanice.Zona centrala, unde isi au sedii banci, magazine de bijuterii si branduri importante de moda, a fost acoperita de graffiti, sticla sparta si dale scoase din pavaj."Luptam pentru libertate, suntem alaturi de Hong Kong", au strigat demonstrantii inainte de a inainta petitii la Consulatul american. "Rezistam Beijingului, eliberam Hong Kong-ul".Politia a tras cu gloante din cauciuc si a folosit tunurile cu apa. Au fost facute si cateva arestari.Luna trecuta, Trump a sugerat ca Beijingul ar trebui, "uman", sa rezolve problema din Hong Kong, inainte de a ajunge la un acord comercial cu Washingtonul. Inainte de asta, presedintele american a numit protestele "revolte" si o problema pe care China trebuie sa o rezolve.Dupa 14 saptamani de proteste, in urma retragerii oficiale a proiectului de lege privind extradarea, care a starnit valul de nemultumiri, demonstratiile anti-guvernamentale din Hong Kong nu par sa se apropie de final.Hong Kong a revenit sub tutela Chinei in 1997, dupa ce a fost controlat de Marea Britanie. In formula "o tara, doua sisteme", Hong Kong se bucura de mai multe libertati decat China.China neaga acuzatiile ca ar fi intervenit in problemele interne ale Hong Kong-ului. A criticat protestele si a avertizat ca acestea vor afecta economia. In cazul in care nu se vor incheia, China a precizat ca ar putea folosi forta.Sub numele de "Miscarea Umbrelelor", protestele din Hong Kong, incepute in urma cu aproximativ patru luni din cauza proiectului de lege privind extradarea in China a celor condamnati, au evoluat si, dupa ce propunerea a fost suspendata, sute de mii de oameni cer acum o reforma democratica si investigarea actelor brutale comise de politie.De la inceputul seriei de proteste, au fost arestati 900 de oameni, intre ei, trei lideri ai Miscarii Umbrelelor.Joshua Wong, unul dintre liderii miscarii pro-democratie, a fost arestat din nou duminica, la aeroport, la intoarcerea din Germania si SUA. Motivul: incalcarea termenilor de eliberare conditionata.Pe 30 august, el a fost arestat cand se indrepta spre metrou. Wong a fost acuzat de "incitare" si "participare" la adunari neautorizate, privind demonstratiile din 21 iunie, si eliberat pe cautiune.El a sustinut ca autoritatile au fost instiintate de plecarea lui in Germania si SUA si este de parere ca au fost facute greseli in certificatul de cautiune. Wong crede ca va fi eliberat luni.