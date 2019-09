Hong Kongul vrea dreptate si continua protestele: Legea a fost retrasa, dar pentru violente nu a platit nimeni

Europa si SUA, apeluri diplomatice

In vara, sute de mii de demonstranti au iesit pe strazile din Hong Kong pentru a-si striga nemultumirea in legatura cu initiativa guvernului, insa au fost intampinati cu gaze lacrimogene, bastoane si tunuri cu apa de autoritati, in timp ce Beijingul a adus soldati cu tancuri la portile orasului.In cele din urma, Carrie Lam, sefa guvernului de la Hong Kong, a anuntat miercuri seara ca a retras legea, insa demonstratiile continua, protestatarii cerand sa fie pedepsiti cei vinovati de violentele impotriva lor.Chiar vineri, mii de persoane s-au adunat iar in apropierea sectiei de politie Mong Kok din Hong Kong si cer dezvaluirea inregistrarilor facute de camerele de supraveghere pentru a demonstra faptul ca fortele de ordine au folosit abuziv violenta in ultimele luni asupra lor. Alte mii de oameni s-au adunat in apropierea unei statii de metrou, iar numarul lor este asteptat sa creasca. Demonstrantii au in vedere blocarea din nou a legaturilor de transport spre aeroport, scrie Reuters.Autoritatile aeroportuare au anuntat ca doar celor care au bilete le va fi permis sa foloseasca sambata trenul expres. Acesta va pleca din centrul Hong Kong, ca de obicei, dar va ajunge direct la aeroport, fara a opri in alte statii din peninsula Kowloon.A fost precizat ca si traseele autobuzelor pot fi afectate.In acest context, comunitatea internationala a fost in alerta. Organizatia Natiunilor Unite (ONU) avertizase deja Beijing-ul sa fie mai retinut in modul in care reactioneaza la protestele antiguvernamentale din teritoriu.Uniunea Europeana (UE) indemna - la acel moment - partile sa inceapa un dialog larg si inclusiv, pentru a "dezamorsa" situatia la Hong Kong."Este crucial sa se dea dovada de retinere, sa se respinga violenta si sa se ia masuri urgente in vederea dezamorsarii situatiei", indemna sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, in numele Celor 28. La randul sau, presedintele SUA Donald Trump a transmis ca "Administratia de la Beijing a mobilizat trupe in apropierea frontierei cu Hong Kong"."Serviciile noastre ne-au informat ca Administratia Chinei transfera trupe la frontiera cu Hong Kong. Toata lumea trebuie sa fie calma si in siguranta", a transmis Donald Trump pe Twitter in luna august. Anterior, Donald Trump afirmase : "Multi ma invinovatesc pe mine si Statele Unite pentru problemele din Hong Kong. Nu imi dau seama de ce".Totusi, la doua zile dupa mesajul liderului de la Casa Alba, un purtator de cuvant al Departamentului de Stat a declarat ca Statele Unite sunt "profund ingrijorate" de miscarile paramilitare din apropierea Hong Kong-ului.Acum, aflata intr-o vizita la Beijing, cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a indemnat public, vineri, la garantarea libertatilor Hong Kong-ului, la finalul unei intrevederi avute cu premierul chinez Li Keqiang."Drepturile si libertatile locuitorilor din Hong Kong trebuie sa fie garantate. Solutiile nu pot fi gasite decat prin dialog (...) Trebuie sa se faca totul pentru a se evita violenta", a declarat Merkel, potrivit afirmatiilor sale postate pe Twitter de purtatorul sau de cuvant Steffen Seibert, potrivit Agerpres Inainte de sosirea Angelei Merkel, militanti prodemocratie in Hong Kong au facut apel la ajutorul cancelarului, intr-o scrisoare publicata miercuri."Doamna cancelar Merkel, ati crescut in Republica Democrata Germana. Aveti experienta directa a ororilor unui guvern dictatorial (...) Germanii au fost in mod curajos in avangarda luptei impotriva autoritarismului in anii 1980 (...) Speram ca va veti exprima ingrijorarea fata de situatia noastra catastrofala si ca veti aduce la cunostinta revendicarile noastre guvernului chinez in timpul vizitei voastre in China. Ajutati-ne!", se arata in document, potrivit sursei citate.