Mii de persoane sfideaza legea care interzice purtarea mastilor si protesteaza in Hong Kong

Ziare.

com

"Legea anti-masca pur si simplu ne alimenteaza furia si mai multi vor iesi pe strada", a spus Lee, un student care purta o masca albastra."Nu ne este frica de noua lege, vom continua sa luptam. Vom lupta pentru dreptate. Am pus masca pentru a spune Guvernului ca nu ma tem de tiranie", a adaugat acesta.Politia din Hong Kong a utilzat gaze lacrimogene duminica in timp ce protestatarii au sfidat o lege si au marsat purtand masti prin orasul controlat din China, au spus martorii.Mii de persoane au participat vineri la manifestatiile spontane, desfasurate in Hong Kong, dupa ce sefa Executivului, Carrie Lam, a anuntat ca va adopta o lege care sa le interzica protestatarilor sa poarte masti in timpul protestelor, relateaza postul BBC.Sefa Executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a anuntat ca va face uz de o lege rar utilizata care le permite autoritatilor sa le interzica cetatenilor sa isi acopere fetele in timpul protestelor, in contextul in care in acest teritoriu au loc ample manifestatii antiguvernamentale.Demonstratiile prodemocratie din Hong Kong dureaza de patru luni, izbucnind ca reactie la un controversat proiect de lege care ar fi facilitat extradarile in China. Aproximativ 1.400 de protestatari au fost retinuti de la inceputul protestelor, iar multi sunt inculpati.Cele patru luni de proteste din Hong Kong au scufundat orasul controlat de China in cea mai grava criza politica din decenii si reprezinta cea mai mare provocare populara a presedintelui chinez Xi Jinping de cand a ajuns la putere in urma cu sase ani.