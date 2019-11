Mobilizare record la alegerile locale din Hong Kong

Ziare.

Aproximativ 2,94 milioane de persoane si-au exercitat dreptul de vot din 4,13 milioane de alegatori inregistrati, cu mult peste 47% cat a fost rata de participare la scrutinul precedent din 2015.Miscarea pro-democratie a inteles sa foloseasca urnele pentru a creste presiunea asupra autoritatilor locale pro-Beijing din teritoriul semi-autonom, comenteaza AFP.Peste 1.100 de candidati concureaza pentru 452 de locuri in consiliile districtuale din oras.Gruparile pro-democratie au folosit lunile de protest si furie fata de guvernul din Hong Kong pentru a atrage noi simpatizanti si a-si promova agenda.Protestele au fost declansate in iunie de nemultumirea populatiei fata de adoptarea unui cadru legislativ ce ar fi permis extradarea rezidentilor in China continentala, dar au devenit, ulterior, o miscare de masa impotriva guvernarii locale, a celei de la Beijing, dar si a violentei politiei.Sute de mii de oameni au participat la proteste, multi motivati de teama cresterii influentei din partea Beijingului, in pofida promisiunilor de semi-autonomie pana in 2047.