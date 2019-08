Noi ciocniri violente la Hong Kong, dupa o acalmie de 10 zile si un lant uman pe modelul Lantului Baltic

Vineri, mii de protestatari au format un lant uman

Aceasta regiune semiautonoma din sudul Chinei cunoaste din iunie cea mai grava criza politica a sa de cand Marea Britanie a retrocedat-o Chinei in 1997, in ultimele luni avand loc aproape zilnic actiuni de denuntare a restrangerii libertatilor civile si impotriva ingerintei in crestere a Beijingului.Dupa ce, in urma unor grave violente, manifestantii redevenisera pasnici de mai bine de o saptamana, tensiunea a crescut sambata din nou in cartierul popular Kwun Tong, in estul partii continentale a Hong Kong-ului.Dupa ce au defilat in cartier, mii de manifestanti imbracati in negru, multi purtand masti de gaze si casti de santier, au fost blocati de politisti antirevolta, nu departe de comisariatul din Ngau Tau Kok.Protestatarii au ridicat de-a curmezisul unei strazi o baricada din bariere de plastic folosite pentru circulatie si din tije de bambus.Dupa cateva ore de stat fata in fata, radicalii au inceput sa arunce cu sticle si pietre in fortele de ordine, care au ripostat imediat, inclusiv cu gaze lacrimogene, care nu mai fusesera folosite de zece zile.Potrivit unui jurnalist al AFP aflat la fata locului, mai multi manifestanti au fost arestati.Cu numai o zi inainte, mii de protestatari din Hong Kong si-au dat mana cantand si au format un lant uman intr-un protest pasnic.Manifestantii, familii tinere sau mai in varsta, unii mascati, altii folosind servetele ca masura de igiena, si-au dat mainile de-a lungul mai multor districte, in timp ce altii afisau bannere ce aduceau multumire natiunilor straine pentru sprijinul acordat "libertatii si democratiei" din Hong Kong.Aceasta actiune s-a dorit a fi un ecou al evenimentului organizat pe 23 august 1989, cand aproximativ 2 milioane de persoane si-au unit mainile de-a lungul celor trei state baltice intr-un protest impotriva stapanirii sovietice si care a devenit cunoscut drept Lantul Baltic sau Calea Baltica."M-am alaturat Caii Hong Kong pentru ca este pasnica", a declarat Peter Cheung, in varsta de 27 de ani. "Este cea de-a 30-a aniversare a Caii Baltice. Sper sa fie sanse mai mari pentru un ecou international" al protestului din Hong Kong, a spus tanarul protestatar.Protestul, care a inclus zeci de lumini stralucitoare emise din varful Stancii Leului din Kowloon, vizibile din insula principala a Hong Kong-ului, a demonstrat sfidarea evidenta a locuitorilor din Hong Kong fata de avertismentele privind recurgerea la violenta, transmise de liderii Partidului Comunist de la Beijing si de liderului din Hong Kong, Carrie Lam.Politia a fost prezenta in numar redus, iar protestul s-a incheiat rapid, la ora locala 21 (13:00 GMT).Protestele, declansate de un proiect de lege acum suspendat care ar fi permis extradarile in China continentala, au aruncat fosta colonie britanica in cea mai grava criza de la revenirea insulei sub conducerea autoritatilor de la Beijing in 1997, pentru care reprezinta acum o provocare majora.Protestul initial s-a extins la apeluri pentru mai multa libertate, alimentate de ingrijorarile legate de eroziunea drepturilor garantate in conformitate cu doctrina "o singura tara, doua sisteme", adoptata dupa 1997, cum ar fi o justitie independenta si dreptul la protest.Demonstrantii au cinci solicitari: retragerea proiectului de extradare, instituirea unei anchete independente asupra protestelor si a brutalitatii politiei, incetarea descrierii protestelor drept "revolte", renuntarea la acuzatiile aduse protestatarilor arestati si reluarea reformei politice.Beijingul a trimis un avertisment clar privind o posibila interventie in forta si a organizat exercitii ale trupelor paramilitare in apropierea insulei.