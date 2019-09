Noi proteste in Hong Kong: Manifestantii au vrut sa blocheze aeroportul, politia a folosit gaze lacrimogene

Ziare.

Forumurile de mesagerie folosite de participantii la miscarea de protest i-au invitat pe manifestanti sa "testeze" capacitatea de rezistenta a aeroportului, perturband legaturile feroviare si ocupand cladirile.Pentru a evita ca manifestantii sa vina in numar mare si pentru ca actiunea sa fie un esec, legaturile feroviare si rutiere catre aeroport au fost reduse si controlate de politisti cu strictete, relateaza AFP si Reuters.Aeroportul din Hong Kong a mai fost tinta manifestantilor care denunta, din iunie, incalcarea libertatilor si ingerinta Beijingului in afacerile regiunii semiautonome.Duminica, in al 16-lea weekend de mobilizare, mii de manifestanti s-au reunit intr-un centru comercial din Sha Tin. Ei au cantat si au facut origami."Chiar daca suntem foarte obositi, nu putem renunta la drepturile noastre. Vom continua sa iesim daca miscarea dureaza 100 de zile, 200 de zile sau chiar 1000 si nu obtinem ceea ce vrem", a declarat pentru AFP o manifestanta.In centrul comercial situatia a inceput sa devina tensionata dupa-amiaza, cand militanti radicali, cu chipurile ascunse dupa masti, au luat drapelul Chinei de la o cladire guvernamentala aflata alaturi de mall, l-au calcat in picioare si l-au aruncat intr-un rau.Militantii au vandalizat apoi automatele de bilete de la statia de metrou Sha Tin. Fortele special au intervenit si au inchis statia.Inainte de sosirea fortelor de ordine, posturile de televiziune din Hong Kong au difuzat imagini cu un barbat ranit la fata care era atacat de manifestanti.La intrarea in centrul comercial, militantii au provocat mai multe pagube.Politistii au folosit gaze lacrimogene dupa ce manifestantii au inceput sa arunce catre ei cu caramizi.