Noi proteste uriase in Hong Kong: Confruntari intre politie si manifestanti (Foto&Video)

If the purpose of the police action is to disperse the protesters, the action should stop when the protesters retreat to shopping centres. Why the police keeps attacking the protesters in the shopping centre? What is their legal ground??? #HongKongProtests #HongKong #police pic.twitter.com/HyRQwslFr3 - fake HK government (@TimeAft88438862) July 14, 2019

Ziare.

com

Politia a folosit spray-uri cu piper si bastoane impotriva unor mici grupuri de contestatari care s-au retras pe o strada adiacenta locului unde s-au adunat zeci de mii de persoane, in cartierul Sha Tin, informeaza AFP si dpa.Hong Kong-ul este de peste o luna scena unui urias val de contestare, parte din actiunea de respingere a unui proiect de lege ce a fost deja suspendat si care viza autorizarea extradarilor spre China.Actiunea s-a extins cu cereri mai vaste pentru mentinerea unor realizari democratice precum cea privind stoparea eroziunii libertatilor, in special a libertatii de exprimare, si a independentei justitiei de care ar trebui sa se bucure teoretic, pana in 1947, acest teritoriu, retrocedat in 1997 de catre Londra Beijingului si care dispune de un statut de semi-autonomie.Beijingul a depus toate eforturile pentru a o sustine pe sefa executivului local Carrie Lam.Pe langa manifestatiile pasnice uriase, confruntari violente au avut loc intre politie si o minoritate mai radicala.Parlamentul a fost vandalizat in iunie de sute de manifestanti mascati, majoritatea tineri.