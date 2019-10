Noi violente in Hong Kong: Un barbat a fost impuscat de politie in piept cu munitie reala

Ziare.

Era neclar daca barbatul participa la manifestatii. Starea in care se afla barbatul nu este necunoscuta.CNN a cerut politiei o reactie oficiala.Autoritatea spitalelor din Hong Kong a anuntat ulterior ca un barbat se afla in stare grava la Spitalul Princess Margaret din Kwai Chung.Institutia nu a facut precizari despre natura ranilor si nu a oferit alte informatii.In total, 15 persoane au fost spitalizate, potrivit unui purtator de cuvant al autoritatii. Doua persoane au fost externate, iar celelalte 12 se afla in stare stabila, potrivit aceleiasi surse.Aceasta nu este prima oara cand politia deschide focul la manifestatii in Hong Kong, insa este pentru prima oara cand o persoana este ranita, scrie CNN, care precizeaza ca, anterior, politia a tras focuri de avertisment cu munitie reala la manifestatii violente.