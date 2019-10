Nou protest la Hong Kong: Politia a tras cu gaze lacrimogene si mingi de cauciuc pentru a dispersa manifestantii

Ziare.

Fosta colonie britanica se confrunta de la inceputul lui iunie cu cea mai grava criza politica de la retrocedarea sa catre China in 1997, prin manifestatii si actiuni aproape zilnice, relateaza AFP.De aceasta data varful de sud al Peninsulei Kowloon, la spectaculosul golf Hong Kong, a fost teatrul unor confruntari intre fortele de ordine si manifestanti, inclusiv pe strazi care dau catre emblematicul Hotel Peninsula, in cartierul Tsim Sha Tsui.Multi manfestanti purtau masti, in pofida interzicerii decretate de Executivul regiunii semiautonome. Insa putini purtau insemnele clasice ale activistilor radicali - casti de santier si masti de gaze.Tensiunea era palpabila inca de duminica dupa-amiaza, cand politia s-a desfasurat in numar foarte mare pe strazi in apropierea marii, unde urma sa inceapa o manifestatie neautorizata de Guvernul local.Politistii perchezitionau oamenii, antrenand scene de confruntare, pe masura ce multimea isi exprima nemultumirea, unii catalogand fortele de ordine drept "triade" - mafia chineza traditionala.Gaze lacrimogene si mingi de cauciuc au fost trase in trei locuri, iar ciocnirile au obligat multimea sa se disperseze.Intr-un "spectacol" de-acum obisnuit la Hong Kong, manifestantii au ridicat baricade improvizate pentru a bloca circulatia pe anumite artere.Ei au improvizat baricade metalice, pentru a bloca accesul pe "bulevardul starurilor", promenada de la mare, un tribut adus cinematografiei din Hong Kong.Executivul local, care nu a oferit vreo iesire din aceasta criza, a lasat politia sa raspunda manifestantilor, antrenand confruntari tot mai frecvente cu radicali care nu ezita sa faca uz de cocteiluri Molotov, sa vandalizeze magazine care sustin Beijingul sau sa agreseze oameni care nu sunt de acord cu ei.Insa reprezentanti ai miscarii in favoarea democratiei au fost, de asemenea, tinta unor atacuri ale unor necunoscuti, ceea ce a subminat reputatia stabilitatii si securitatii fostei colonii britanice.In ultimele zile, manifestatiile nu au fost la fel de masive ca la inceputul lunii. Miscarea a luat forma unor actiuni spontane, care raman aproape zilnice."Am putea avea sentimentul ca este mai putina lumea afara, insa oamenii doar folosesc metode diferite pentru a sustine miscarea", a declarat un manifestant in varsta de 23 de ani, care s-a prezentat drept Chan.