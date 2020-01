O companie aeriana a obligat o pasagera sa faca un test de sarcina

Ce s-a intamplat in noiembrie?

Midori Nishida (25 de ani) a fost pasagera careia compania Hong Kong Express Airways i-a cerut in noiembrie sa probeze ca nu e insarcinata inainte de a zbura in insula Saipan, membra in Comunitatea Insulelor Mariane de Nord, relateaza BBC Insulele au devenit populare in randul femeilor insarcinate care vor ca nou-nascutii lor sa fie eligibili pentru cetatenia americana.Compania aeriana spune ca nu a dorit decat sa se asigure ca nu e "fentata legea americana a imigrarii".In 2018, mai multi turisti decat rezidenti si-au inregistrat copiii in Insulele Mariane de Nord, conform datelor statistice, multe femei, inclusiv din China, fiind banuite ca procedeaza premeditat.In luna noiembrie, Midori Nishida, care locuieste in Tokyo, dar a crescut in Saipan, a completat un chestionar inainte de zbor, in care a precizat ca nu este insarcinata. In ciuda acestui fapt, staff-ul companiei i-a cerut sa faca un test de sarcina. Tanara a fost escortata la toaleta, nu inainte de a primi toate produsele necesare pentru efectuarea testului.Cum rezultatul a fost negativ, i s-a permis sa urce in avion si sa zboare in Saipan, insula unde familia ei traieste de mai bine de 20 de ani.Tanara s-a plans ca procedura a fost "foarte umilitoare si frustranta". De asemenea, ea a reclamat faptul ca reprezentantii companiei nu au raspuns plangerilor ei ulterioare."Ne cerem scuze tuturor celor care au fost afectati (...) Am suspendat procedura", se arata intr-o declaratie de presa a companiei aeriene.C.B.