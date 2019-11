O noua runda de ciocniri violente la Hong Kong: Politia a folosit iar gaze lacrimogene si tunuri de apa

Ziare.

Manifestantii, imbracati in negru si cu masti pe fata, s-au dus in cartierul Causeway Bay, in ciuda interdictiei politiei. Imediat au inceput confruntarile cu fortele de ordine, mai multe persoane fiind arestate, informeaza AFP.Protestele au izbucnit in urma cu cinci luni din cauza unei legi a extradarii. Proiectul de lege a fost retras, insa maifestatiile au evoluat.Hong Kong apartine de China , din 1997, cand a fost cedat de Marea Britanie.Hong Kong este guvernat in formula "o tara, doua sisteme", ceea ce permite orasului libertati care nu se aplica in China.Din iunie, cand au inceput protestele, doi oameni au fost impuscati si raniti de politie si cateva mii, raniti in confruntari.Peste 2.300 de persoane au fost arestate in aceasta perioada.Din cauza tensiunilor, Hong Kong se confrunta acum cu prima recesiune in decurs de zece ani.