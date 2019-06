Politia din Hong Kong a tras cu gloante de cauciuc pentru a dispersa protestatarii

Ziare.

Protestatarii au blocat mai multe strazi din jurul cladirilor guvernamentale, au aruncat cu pietre si au lansat proiectile catre politie, relateaza BBC.Oamenii protesteaza fata de o noua lege care ar permite extradarea infractorilor in China, printre alte tari. Guvernul sustine in continuare proiectul de lege care este asteptat sa fie aprobat in votul final de pe 20 iunie.Insa Consiliul Legislativ a amanat a doua dezbatere, care era programata initial pentru miercuri.Consiliul a informat printr-un comunicat ca dezbaterea a fost amanata si nu este clar cand va avea loc. Pana in acest moment, 22 de persoane au fost ranite in ciocnirile cu fortele de ordine insa nimeni nu sufera de rani grave.Protestele au fost in mare parte pasnice initial, mii de persoane iesind pe strazi si incercand sa blocheze accesul in cladirile guvernamentale inainte de dezbatere.Insa miercuri demonstratiile au devenit violente, politia folosind gaze lacrimogene si gloante de cauciuc iar protestatarii au incercat sa patrunda in cladirile guvernamentale.Politia a format o baricada folosindu-se de scuturi si au desfasurat un banner pe care scria: "Avertisment - gaze lacrimogene" pentru a tine protestatarii la distanta.Protestatarii nu au fost convinsi si au aruncat in politisti cu tot ce au prins, inclusiv indicatoare de trafic.China si-a exprimat "sustinerea ferma" pentru legea privind extradarea. Insa Geng Shuang, un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe a descris informatiile conform carora fortele de securitate din China ar putea fi trimise in Hong Kong ca fiind "stiri false".Shuang a declarat ca astfel de informatii "sunt zvonuri create pentru a panica oamenii".Conform Reuters, mai multe ambulante se indreptau spre zona protestelor. Comisarul politiei, Stephen Lo Wai-chung, a descris ciocnirile ca fiind "o revolta" care se poate pedepsi cu 10 ani de inchisoare, conform South China Morning Post. El a declarat ca politia "nu a avut de ales" si a trebuit sa foloseasca arme pentru a opri protestatarii."Condamnam astfel de comportament iresponsabil. Nu trebuie sa ranim oameni nevinovati pentru a ne exprima opiniile", a afirmat el.Insa un tanar protestatar a declarat pentru AFP ca ei nu vor pleca "pana cand nu anuleaza legea".Proiectul de lege va permite cereri de extradare de la autoritatile din China, Taiwan si Macau pentru suspectii acuzati de infractiuni precum crima sau violul. Cererile vor fi apoi analizate individual, de la caz la caz.Criticii proiectului de lege fac referire la folosirea de tortura, retinerile arbitrare si depozitiile fortate, toate elemente ale sistemului judiciar chinez la care ar putea fi expusi cei care se adapostesc in Hong Kong.Oficialii din Hong Kong au argumentat ca tribunalele din Hong Kong vor avea decizia finala pentru a permite extradarea si ca suspectii acuzati de infractiuni politice sau religioase nu vor fi extradati.Guvernul a incercat sa linisteasca populatia oferind mai multe concesii, printre care si promisiunea ca va trimite in China doar pe cei care au comis infractiuni care cer o pedeapsa cu inchisoarea de cel putin sapte ani.Totusi, acestea au fost cele mai mari proteste care au avut loc in Hong Kong, de cand regiunea a fost cedata de Marea Britanie Chinei in 1997.Politia a informat ca investigheaza amenintarile cu moartea pe care le-a primit liderul Hong Kong-ului, Carrie Lam, din cauza proiectului de lege.In baza Acordului din 1984 intre Londra si Beijing prin care a avut loc retrocedarea in 1997, Hong Kongul se bucura - in mod teoretic pana in 2047 - de o semiautonomie si libertati care nu exista in China.Insa fosta colonie este, de aproximativ zece ani, teatrul unei puternice agitatii politice, din cauza unei ingrijorari pe care o provoaca un amestec tot mai mare al Beijingului in afacerile sale interne si unui sentiment ca acordul de retrocedare nu mai este respectat.