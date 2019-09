Politia din Hong Kong e pregatita sa apere aeroportul de protestatari - se anunta noi demonstratii

Ziare.

Dupa 14 saptamani de proteste, in urma retragerii oficiale a proiectului de lege privind extradarea, demonstratiile anti-guvernamentale din Hong Kong nu par sa se apropie de final.Sambata, protestele sunt programate sa inceapa la pranz.Autoritatile aeroportuare au anuntat ca doar celor care au bilete le va fi permis sa foloseasca trenul expres. Acesta pleaca sambata din centrul Hong Kong, ca de obicei, dar ajunge direct la aeroport, fara a opri in alte statii din peninsula Kowloon.Masurile luate sunt menite sa previna haosul creat in urma cu o saptamana, cand protestatarii au blocat drumurile spre aeroport si terminalul sosiri, fapt care a afectat orarul zborurilor, si au distrus statia de metrou MTR din apropierea orasului Tung Chung in confruntarile violente cu politia.Sute de protestatari, cei mai multi imbracati in negru si purtand masti, au atacat vineri noapte statiile de metrou din peninsula, dupa ce scene in care politia lovea demonstrantii pe 31 august au fost difuzate de televiziune.Activistii, infuriati ca MTR a inchis statiile pentru a-i impiedica sa se adune si sa ceara inregistrarile suprinse de camerele de supraveghere, au rupt insemnele, au incendiat diverse obiecte si mobilier urban. Fortele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene."Comportamentul a fost scandalos", a transmis Guvernul intr-un comunicat citat de Reuters.Carrie Lam, liderul orasului controlat de China, a retras proiectul de lege privind extradarea, propunere care a dus la izbucnirea seriei de manifestatii pro-democratie in urma cu trei luni si jumatate. Ea crede ca actiunea are sa fie un prim pas in restabilirea ordinii.Hong Kong a revenit sub tutela Chinei in 1997, dupa ce a fost controlat de Marea Britanie. In formula "o tara, doua sisteme", Hong Kong se bucura de mai multe libertati decat China.China neaga acuzatiile ca ar fi intervenit in problemele interne ale Hong Kong-ului. A criticat protestele si a avertizat ca acestea vor afecta economia. In cazul in care nu se vor incheia, China a precizat ca ar putea folosi forta.Sub numele de "Miscarea Umbrelelor", protestele din Hong Kong, incepute in urma cu aproximativ 14 saptamani din cauza proiectului de lege privind extradarea in China a celor condamnati, au evoluat si, dupa ce propunerea a fost suspendata, sute de mii de oameni cer acum o reforma democratica si investigarea actelor brutale comise de politie.De la inceputul seriei de proteste, au fost arestati 900 de oameni, intre ei, de la finalul saptamanii trecute, trei lideri ai Miscarii Umbrelelor.