Prea putin si prea tarziu in Hong Kong

Informatia a aparut pentru prima oara pe o platforma online din Hong Kong, fiind citate surse din interior. Chiar daca a durat cateva ore pana la aparitia confirmarii oficiale, reactiile nu s-au lasat asteptate.Bursele din Hong Kong au urcat rapid. Presa, citand tot surse din interior, a inceput sa rostogoleasca la randul ei vestea potrivit careia Carrie Lam, sefa guvernului din Hong Kong, ar urma sa retraga controversatul proiect de lege care a dus la declansarea a trei luni de proteste de proportii in centrul financiar asiatic.Timp de trei luni, Hong Kong s-a aflat in stare de urgenta, dupa ce, in primavara acestui an, a aparut un prim proiect de lege a carui prevedere principala era permiterea extradarii cetatenilor din Hong Kong catre China continentala pentru a fi judecati, in pofida lipsei de independenta a sistemului chinez de justitie, care este controlat de guvernul de la Beijing.In iunie, sute de mii de demonstranti au iesit pe strazile din Hong Kong pentru a-si striga nemultumirea in legatura cu initiativa guvernului. Politia a reactionat cu gloante de cauciuc si gaze lacrimogene. Ulterior, protestatarii au luat cu asalt Consiliul Legislativ, parlamentul din Hong Kong. Guvernul condus de Carrie Lam a amanat legea. Ulterior, ea a explicat ca legea este moarta si a descris legislatia ca fiind un esec total. Cu toate acestea, legea nu a fost retrasa oficial, asa incat manifestantii au continuat sa iasa in strada.Multa vreme, numerosi observatori s-au intrebat daca demonstratiile vor inceta. Protestele au continuat insa, chiar daca semestrul universitar a inceput acum cateva zile. In locul salilor de lectura, multi studenti au ales strada, iar evenimentele s-au precipitat.Citand o inregistrare realizata pe ascuns, agentia Reuters a scris ca prim-ministrul din Hong Kong ar fi declarat in cadrul unei intalniri cu oameni de afaceri ca a provocat "un haos neiertat" in tara si ca va demisiona, daca va putea, o zi mai tarziu. Insa, o zi mai tarziu, Lam a negat, subliniind ca nu a vorbit niciodata cu regimul de la Beijing despre demisie.Atat inregistrarea, cat si sursele citate pareau sa certifice un lucru pe care multi oameni deja il banuiau, respectiv ca hotararile importante sunt luate la Beijing, nu de catre guvernul din Hong Kong.Actuala retragere a legii i-a luat complet prin surprindere pe multi observatori. Insa intrebarea cheie este: va modifica aceasta decizie situatia pe strazile din Hong Kong? Raspunsul pare sa fie negativ, abandonarea controversatului proiect de lege fiind doar una dintre cererile manifestantilor.Pentru multi dintre ei si mai importanta era, de pilda, o ancheta independenta in legatura cu actiunile politiei din ultimele cateva saptamani. Multe voci din strada sugereaza ca, acum trei luni, retragerea legii ar fi fost intr-adevar de ajutor. Insa, astazi, din perspectiva multora, acest gest este prea putin si vine prea tarziu.