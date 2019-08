Pretul unei interventii militare in Hong Kong

Amenintari desarte

Sentimentul unei lupte deja pierdute

"Occidentalii vor uita toate astea"

De la inceputul saptamanii, pe Internet in China sunt tot mai multe inregistrari video care sugereaza ca Beijingul desfasoara la granita cu Hong Kong-ul armata populara inarmata, o unitate paramilitara de asalt dotata cu arme grele.Este ultima evolutie din procesul amenintarilor din culise pe care il practica de mai multe saptamani China. Mesajul transmis de Beijing este urmatorul: suntem pregatiti sa inabusim violent protestele din Hong Kong.Teama este instrumentul cu care lucreaza dictaturile. Cei aflati la putere se tem de popor si iau prin urmare masuri ca si poporul sa se teama de ei.China a perfectionat acest sistem al intimidarii. Statul are posibilitati nenumarate de a le aminti cetatenilor sai ca poate oricand sa recurga la violenta: de exemplu, prin telefoane date de securitatea de stat la locul de munca al celor vizati, prin interdictii de calatorie in strainatate, desigur si prin arestari abuzive si tortura.Dar la Hong Kong, in aceste zile, conducerea chineza trece printr-o criza tocmai pentru ca amenintarile ei nu functioneaza. Oamenii din Hong Kong ies deja de zece saptamani la proteste de strada si nimic nu i-a convins pana acum sa ramana acasa: nici violenta Politiei, nici arestarile in masa, nici amenintarea cu pedepse foarte dure - legea din Hong Kong prevede pedepse cu pana la zece ani de inchisoare pentru cei care iau parte la revolte publice (riots).Iar demonstrantii majoritar tineri nu par sa se teama nici de amenintarea tot mai deschisa a Chinei de a interveni violent cu armata pentru a inabusi protestele. Ne putem imagina prin urmare ca liderii chinezi se simt pe moment cam neajutorati.Amenintarile Beijingului nu sunt insa vorbe goale. Conducerea Chinei a demonstrat in urma cu 30 de ani, in Piata Tiananmen din capitala Republicii Populare, ca este gata oricand sa deschida focul impotriva propriului popor, daca acesta ii pune in pericol mentinerea la putere.Beijingul nu trebuie suspectat ca ar avea prea multe scrupule.Iar acest lucru este bine stiut si de manifestanti. Daca ii intrebi daca vad vreo sansa de succes pentru protestele lor, raspunsul lor este un "Nu" cat se poate de clar.In ultimii ani, Beijingul a incercat tot mai pe fata sa-si extinda controlul asupra metropolei. Politicieni incomozi din Opozitie au fost dati afara din Parlament, au fost dictate pedepse cu inchisoarea pentru cei care au aratat lipsa de respect pentru drapelul statului chinez, militantii miscarii democratice din 2014 au disparut in inchisori.Numerosi demonstranti nu sunt animati de speranta de a pune capat acestei tendinte, ci de sentimentul ca au poate o ultima sansa sa isi exprime opiniile liber in strada.In timp ce sefa administratiei din Hong Kong ii avertizeaza pe demonstranti ca ar putea "arunca orasul in abis", oamenii au demult sentimentul ca metropola lor odata democratica se afla in cadere libera. Acest sentiment al luptei deja pierdute face ca toate amenintarile Beijingului sa nu aiba niciun efect.Hong Kong-ul are insa mult de pierdut. O interventie armata chineza ar pune capat statutului metropolei asiatice drept centru financiar international. Libertatile de care inca se mai bucura oamenii din Hong Kong ar disparea pentru totdeauna.Si nici Beijingul nu ar iesi nesifonat din intregul scandal. Hong Kong este poarta cea mai importanta spre lumea financiara internationala pentru companiile chineze. Imaginile unei bai de sange pe strazi ar submina major credibilitatea Chinei, tara cu pretentii de mare putere mondiala.Ar putea urma sanctiuni economice care ar lovi dur economia Chinei. Iar China ar fi si mai slabita in razboiul comercial cu SUA.Deng Xiaoping, omul care a orchestrat masacrul din urma cu 30 de ani din Piata Tiananmen, a respins simplu ingrijorarile de atunci privind eventualele reactii ale Vestului: "Occidentalii vor uita toate astea." Daca liderii chinezi se vor decide sa actioneze violent si de data aceasta, atunci nimic nu-i va opri.Dar democratiile occidentale ar putea acum sa atraga foarte clar atentia Chinei ca pretul unei interventii violente va fi unul foarte ridicat.