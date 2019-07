Protest violent la Hong Kong in ziua aniversarii reintoarcerii la China (Video&Foto)

Protesters in Hong Kong are trying to break into a government building, using a metal cart as a battering ram.



The escalation comes ahead of a planned demonstration marking the anniversary of the city's return to Chinese rule: https://t.co/ipCzKtcyju pic.twitter.com/7ouG1I4Px5 - CNN International (@cnni) July 1, 2019

Riot police are firing pepper spray at protesters who are attempting to break into the Hong Kong Legislative Council building, the center of the city's government https://t.co/6leFhsPSQU pic.twitter.com/4RMYOZ8C9i - CNN (@CNN) July 1, 2019

JUST IN: Hong Kong riot police fire pepper spray as protesters smash windows of legislature https://t.co/2hAoiyCu40 pic.twitter.com/M52A2ZCpQ3 - Reuters Top News (@Reuters) July 1, 2019

Fresh wave of protests in Hong Kong. More here: https://t.co/w1BGuhtECo pic.twitter.com/B9Sxa4VBgG - Reuters Top News (@Reuters) July 1, 2019

Hong Kong police, protesters clash on anniversary of handover to China https://t.co/SL24PLAnmN - The Washington Post (@washingtonpost) July 1, 2019

In another video from the protests, a demonstrator falls to the ground as protesters run from police outside the main entrance to Hong Kong's Legislative Council. At least 4 officers begin to attack her with batons and shields while she's on the ground. pic.twitter.com/IeTTJyjoI0 - The New York Times (@nytimes) June 30, 2019

Peste un milion de persoane au protestat in ultimele trei saptamani pentru a-si arata nemultumirea fata de liderul Hong Kong-ului, Carrie Lam, sustinuta de China. Oamenii sunt nemultumiti de un proiect de lege care ar permite extradarea infractorilor in China pentru ca acestia ar fi expusi astfel unui sistem judiciar incorect si controlat de partidul comunist de la Beijing, noteaza Reuters.Politia a folosit spray paralizant pentru a dispersa unii protestatari, majoritatea fiind studenti imbracati in negru si cu masti pe fata, inaintea unei ceremonii care marcheaza aniversarea a 22 de ani de cand Hong Kong-ul a revenit sub conducerea Chinei in 1997.Politisti echipati cu casti de protectie si bastoane au marsaluit catre protestatari si au ridicat bannere rosii prin care avertizau ca vor folosi forta daca activistii vor inainta. Protestatarii au blocat din nou parti din centrul orasului, ei ocupand strazi pe care le-au blocat cu bariere de metal.Lam a aparut in public pentru prima oara in doua saptamani pentru a participa la ceremonia aniversarii, insotita de sotul ei, fostul lider al Hong Kong-ului, Tung Chee-hwa.Lam a afirmat ca guvernul trebuie sa isi schimbe modul de a guverna si a promis ca va face mai multe pentru tineri."Incidentele care au avut loc in ultimele luni au dus la controverse si dispute intre public si guvern. Acest lucru m-a facut sa imi dau seama ca eu, ca politician, trebuie sa imi reamintesc mereu de nevoia de a intelege dorintele publicului", a afirmat ea."Dupa acest incident, imi voi invata lectia si ma voi asigura ca actiunile viitoare ale guvernului vor fi mai apropiate de aspiratiile, dorintele si opiniile comunitatii", a adaugat Lam.O persoana care a participat la ceremonie a declarat pentru Reuters ca atmosfera a fost tensionata si ca au participat mai putini oameni fata de alti ani, cele mai notabile absente fiind persoane importante din mediul de afaceri.Protestatarii nu se multumesc cu suspendarea proiectului de lege si au cerut liderului din Hong Kong, Carrie Lam, sa il retraga cu totul. De asemenea, oamenii au reclamat un exces de zel al fortelor de ordine la protestele recente, politistii folosind gloante de cauciuc si gaze lacrimogene pentru a dispersa multimea.Sustinatorii proiectului de lege argumenteaza ca exista instrumente pentru a preveni ca persoanele persecutate politic sau religios sa fie extradate in China. Insa criticii sustin ca proiectul de lege ar permite ca oamenii din Hong Kong sa fie expusi sistemului judiciar deficitar din China si erodeaza independenta juridica a teritoriului. Oficialii din Hong Kong au argumentat ca tribunalele din Hong Kong vor avea decizia finala pentru a permite extradarea si ca suspectii acuzati de infractiuni politice sau religioase nu vor fi extradati.Un teritoriu chinez autonom, Hong Kong are propriile legi si are in prezent acorduri de extradare cu 20 de natiuni, printre care si SUA si Marea Britanie, insa nu si cu China.