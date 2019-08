Protestatarii din Hong Kong au ocupat din nou aeroportul: Imbarcarile au fost suspendate

The turnout at HKIA remains disappointing for many today, but roughly 1.5 thousand have said on Tekegram they will be joining this evening after work. pic.twitter.com/wMNr5bJsfr - Ryan Ho Kilpatrick 何松濤 (@rhokilpatrick) August 13, 2019

We stand with you! Cannot wait to visit Hong Kong again!#HongKongAirport pic.twitter.com/vD7QQqgH3W - Hafeez Noorani 🇨🇦 (@FEEZYDoesIT) August 13, 2019

#HongKong: large number of protesters have moved up to rhe departure level of #HongKongAirport, staging a sit-in. #HongKongProtests pic.twitter.com/YkNZFj2uxg - Thomas van Linge (@ThomasVLinge) August 13, 2019

The little girl is getting up to lead chants once in a while. #HongKongProtests #HongKongAirport pic.twitter.com/kBWEvd3kz2 - Laurel Chor (@laurelchor) August 13, 2019

Ziare.

com

Aeroportul, unul dintre cele mai aglomerate din lume, este una din zonele in care locuitorii Hong Kong-ului protesteaza de 5 zile, potrivit BBC Mai multe clipuri video publicate pe retelele de socializare ii arata pe pasageri cum incearca sa treaca printre demonstranti.Lidera guvernului din Hong Kong, Carrie Lam, i-a avertizat din nou pe protestatari, precizand ca manifestatiile au ajuns intr-un "stadiu periculos", iar violenta care marcheaza aceste proteste ar putea ajunge intr-un punct in care nu mai exista cale de intoarcere.In timp ce din ce in ce mai multi protestatari ajung la aeroport, oficialii au anuntat ca toate operatiunile de imbarcare sunt suspendate incepand de la 16:30, ora locala, (10:30 GMT, 11:30 ora Romaniei) marti.In unele imagini din interiorul aeroportului pot fi vazuti protestatari care folosesc carucioare de bagaje pentru a construi baricade, iar unii pasageri apar frustrati din cauza situatiei.Si luni manifestantii au ocupat aeroportul , fapt ce a dus la anularea a sute de zboruri.Hong Kong-ul este de cateva saptamani scena unor ample proteste. Acestea au fost declansate, initial, de un proiect de lege despre care criticii sustin ca ar permite extradarea dizidentilor politici din Hong Kong pe teritoriul Chinei.Totusi, acestea s-au transformat treptat intr-o contestare generala a guvernului local sustinut de Beijing.A.D.