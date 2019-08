Protestatarii din Hong Kong au sfidat interdictiile si au iesit din nou in strada

Ziare.

com

Dupa arestarile de vineri, organizatorii protestelor au anuntat ca renunta la manifestatia de amploare planificata pentru sambata. Politia era pregatita sa impiedice comemorarea a cinci ani de la decizia Beijingului de a bloca reforemele democratice din Hong Kong, fosta colonie britanica reunita cu China in 1997, relateaza Reuters.Cu toate acestea, oamenii au iesit in strada. Multi s-au alaturat unui "mars crestin" din districtul Wanchai, cunoscut pentru divertisment, indreptandu-se spre sedii guvernamentale dintr-o zona rezidentiala. Altii au mers spre districtul comercial Causeway Bay."In Hong Kong avem libertatea religiei. Ne oprim la diferitele puncte de control si ne rugam pentru instaurarea dreptatii in Hong Kong. Daca ne pun sub acuzare pur si simplu pentru ca ne rugam, ne incalca libertatea religioasa", a declarat Sally Yeung, o crestina in varsta de 27 de ani."Daca ne spun sa nu protestam, e ca si cum ne-ar spune sa nu respiram", a sustinut Eric, un student in varsta de 22 de ani. "Simt ca e de datoria mea sa lupt pentru democratie. Poate vom castiga, poate vom pierde. Dar luptam", a insistat el.Ultimele proteste din Hong Kong nu au mai avut lideri. Sambata, marsurile au avut loc in diferite locuri, iar manifestantii au urmat trasee la intamplare pe strazi, comunicand prin semne.