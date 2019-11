Protestatarii din Hong Kong folosesc arcuri cu sageti si catapulte, politia lacrimogene si tunuri cu apa (Video)

Ziare.

Politia a reactionat cu tunuri cu apa, dupa ce mai multi protestatari au fost vazuti tragand cu arcuri cu sageti de pe acoperisurile Universitatii Politehnice din Hong Kong, in timpul unora dintre cele mai dramatice scene din cele peste cinci luni de proteste, relateaza Reuters.Un ofiter care tinea legatura cu presa a fost lovit in picior de o sageata si a fost trimis la spital in stare de constienta, potrivit politiei.Flacari uriase s-au inaltat spre cer in timpul noptii, la universitatea care se afla in centrul districtului Kowloon, protestatarii aruncand proiectile incendiare cu ajutorul unor catapulte, in timp ce politia a tras cu gaze lacrimogene pentru a-i atrage in spatiu deschis.Dupa cateva ore de liniste, in care protestatarii au dormit pe peluze si in biblioteca universitatii, politia a tras cu o noua serie de gaze lacrimogene, la scurt timp dupa ora local 10:00 a.m.. Activistii au aruncat in schimb cu proiectile incendiare, iar unele dintre acestea au aprins copaci din campus.Cu cateva ore mai devreme, grupe de soldati chinezi imbracati in sorturi si tricouri, unii purtand galeti din plastic sau maturi, au iesit din baraci pentru a ajuta locuitorii sa curete resturile care blocau drumurile principale.In timpul noilor violente de duminica, unii soldati dintr-o baza aflata in apropierea universitatii au fost vazuti monitorizand evenimentele cu binocluri, unii imbracati in echipamente folosite pentru interventii in cazul tulburarilor de strada.Campusul este ultimul din cinci universitati care mai este ocupat, activistii folosindu-l ca baza pentru a bloca in continuare un tunel rutier din centrul orasului.Prezenta soldatilor chinezi pe strazi, fie doar pentru a face curatenie, ar putea provoca noi controverse, intr-o perioada in care multi se tem ca Beijingul isi sporeste controlul asupra orasului autonom.Armata Populara de Eliberare a initiat operatiunile "ca o activitate voluntara in comunitate", a declarat un purtator de cuvant al guvernului orasului.Avocati pro-democratie au condamnat actiunile armatei, intr-un comunicat comun, avertizand ca potrivit legislatiei orasului, armata nu trebuie sa se amestece in problemele locale, cu exceptia cazului in care este solicitata de guvern pentru a ajuta in situatii de dezastre naturale sau de restaurare a ordinii publice.Centrul financiar asiatic este afectat de luni de zile de demonstratii, multi oameni fiind nemultumiti ca Partidul Comunist s-ar amesteca in guvernarea fostei colonii britanice, careia i-au fost garantate libertatile atunci cand a revenit sub control chinez in 1997.Beijingul negata acuzatiile si atribuie tulburarile influentelor straine.