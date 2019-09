Proteste in Hong Kong: Studentii si elevii boicoteaza cursurile dupa o seara cu violente grave impotriva cetatenilor (Video)

Ziare.

Acesta este cel mai recent act de nesupunere parte din miscarea anti-guvernamentala inceputa in urma cu trei luni, care a dus orasul in cea mai importanta criza politica din ultimele decenii, scrie Reuters.Finalul saptamanii a fost marcat de violente, cu protestatari care au incendiat baricade si au aruncat cu bombe incendiare artizanale si cu forte de ordine care s-au folosit de bastoane, tunuri cu apa si gaze lacrimogene.Sute de studenti s-au adunat in fata Chinese University din Hong Kong, una dintre cele mai mari ale orasului si au tinut discursuri de pe o scena improvizata pe care a fost afisat "studenti in boicot pentru orasul nostru".Imagini publicate pe platformele social media arata numerosi liceeni aliniati in fata scolilor, tinand pancarte. In acelasi timp, multe scoli primare au fost inchise din cauza unei avertizari privind un taifun.Matthew Cheung, secretarul-sef al Guvernului din Hong Kong, le-a spus reporterilor ca scolile nu sunt locuri pentru proteste.Protestatarii au facut apel zilele trecute la greva generala, insa luni majoritatea oamenilor au revenit la munca.Duminica, mii de protestatari au blocat liniile de transport public care fac legatura cu aeroportul, in incercarea de a atrage atentia lumii asupra tentativei lor de a forta Beijingul sa ofere o autonomie mai mare fostei colonii britanice, care este controlata de China din 1997.Autoritatile aeroportuare au transmis ca 25 de zboruri au fost anulate duminica si ca serviciile de transport au revenit, in mare parte, la normal.Dupa ce au parasit aeroportul, unii demonstranti au devastat statii de metrou. Carrie Lam, sef executiv al Hong Kong-ului, a scris pe contul ei de Facebook luni ca 10 statii de metrou au fost avariate de "infractori violenti". In schimb, multe imagini arata cum protestatarii au fost batuti de politie, fortele de ordine folosind bastoane, gaze lacrimogene si tunurile cu apa. De altfel, chiar si jurnalistii transmit din Hong Kong cu masti de gaze pe fata.Sub numele de "Miscarea Umbrelelor", protestele din Hong Kong, incepute in urma cu 13 saptamani din cauza unei legi a extradarii, au evoluat si, dupa ce legea a fost suspendata, oamenii cer acum o reforma democratica si investigarea actelor brutale comise de politie.China neaga ca se implica in problemele Hong Kong-ului si acuza tarile din Vest ca instiga la proteste. In plus, autoritatile chineze sustin ca Hong Kong este o problema interna.Lam a mai spus ca Guvernul ia in considerare folosirea tuturor legilor de care dispune pentru a pune capat demonstratiilor.