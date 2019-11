Proteste la Hong Kong: Confruntari dure intr-un mall. Un politician anti-Beijing a ramas fara jumatate de ureche

A pus urechea in punga

Agresorul, imobilizat

Politia a arestat mai multi protestatari

Agentia Xinhua: Golani barbari

Duminica, in cel de-al 22-lea weekend de manifestatii pro-democratie, un lant uman format in centrul comercial Cityplaza, din zona Taikoo Shing, s-a transformat in confruntari brutale intre fortele de ordine si protestatari, in urma carora mai multe persoane au fost ranite.Potrivit The Independent, mai mult, patru persoane au fost injunghiate in cursul manifestatiei din zona in care s-a petrecut si agresiunea ce l-a vizat pe consilierul districtual Andrew Chiu, potrivit presei locale.Politicianul a fost muscat de o persoana necunoscuta in timpul unei manifestatiei din zona unui mall din Taikoo Shing, unde duminica s-au inregistrat confruntari violente intre protestatarii pro-democratie si fortele de ordine, soldate cu mai multi raniti, a declarat Lo Kin-Hei, vicepresedintele Partidului Democrat.Chiu a fost observat avand hainele acoperite de sange si cu o portiune smulsa dintr-o ureche intr-o punga de plastic.Presa locala a relatat ca agresorul a fost imobilizat de protestatari la scurt timp dupa incident. Activistii pro-democratie au afirmat ca incidentul a fost comis de adversarii protestelor antiguvernamentale."Tabara Pro-Beijing se plange de violenta, dar pana acum, cele mai brutale acte de violenta fizica au fost comise de politie & de sustinatorii lor", a afirmat Lo Kin-Hei."Chiar acum, consilierul districtual Andrew Chiu a fost atacat, urechea sa stanga fiind injumatatita dintr-o muscatura", a reclamat Lo Kin-Hei.La randul sau, activistul pro-democratie Joshua Wong a denuntat incidentul."Condamn cu fermitate aceste atacuri violente, in special vizand candidatii la alegeri", a afirmat Wong.Politia a anuntat ca a fost nevoie de interventia fortelor de ordine, dupa ce demonstrantii au vandalizat un restaurant. Mai mult persoane au fost arestate in urma violentelor, au precizat autoritatile.Incidente violente s-au inregistrat si in centre comerciale din orasele Tai Po, Tuen Mun and Sha Tin, unde politistii au folosit sprayuri cu gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestantii.Sambata, in cel de-al 22-lea weekend de manifestatii, demonstrantii au devastat biroul local al agentiei chineze de stiri Xinhua. Acestia au spart mai multe ferestre si au aruncat cu cocktailuri Molotov si bombe cu vopsea in incinta cladirii.Agentia Xinhua a condamnat incidentul, afirmand ca atacul a fost comis de "golani barbari".Protestele din Hong Kong, care deseori au fost marcate de incidente violente intre demonstranti si fortele de ordine, au izbucnit in urma cu cinci luni, ca reactie la controversatul proiect de lege ce ar fi facilitat extradarile spre China continentala. Manifestantii contesta politicile Guvernului local pro-Beijing, condus de Carrie Lam.