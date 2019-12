Proteste pro-democratie la Hong Kong, in ultimele orele ale lui 2019. Spectacolul de artificii a fost anulat

Ziare.

Unele dintre cele mai ample proteste izbucnite in 2019 au fost organizate in Hong Kong. Acestea au fost declansate in cursul verii ca reactie la controversatul proiect de lege ce ar fi facilitat extradarile spre China continentala. Protestele din Hong Kong au fost adesea marcate de incidente violente intre protestatari si fortele de ordine, care au folosit in repetate randuri gaze lacrimogene si tunuri cu apa pentru a dispersa multimile de manifestanti.Rezultatele scrutinului districtual care a avut loc in Hong Kong in luna noiembrie au aratat sustinere pentru protestatari, victoria fiind de partea partidelor prodemocratie. Manifestantii au primit de asemenea si sustinerea Statelor Unite, ceea ce a dus la tensionarea relatiilor deja fragile intre Washington si Beijing.Autoritatile au anulat spectacolul de artificii, pentru prima data in ultimul deceniu, citand motive de securitate.In schimb, a avut loc o "Simfonie a Luminilor", cu proiectii laser pe cei mai inalti zgarie-nori ai orasului.De obicei, portul Victoria era luminat de focuri de artificii si coregrafii cu fascicule de lumina gandite astfel incat profilul spectaculos al orasului sa fie pus in valoare.