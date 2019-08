Reactia SUA la miscarile paramilitare din apropierea Hong Kong-ului

Ziare.

Oficialul Departamentului de Stat s-a referit la "miscarile paramilitare chineze de-a lungul frontierei cu Hong Kong", dar nu a dat detalii, transmite agentia Reuters, citata de News.ro.Acesta a reiterat apelul Statelor Unite adresat tuturor partilor de a se abtine de la violente, afirmand ca este important ca guvernul din Hong Kong sa respecte "libertatea de expresie si adunarile pasnice", iar Beijingul sa isi respecte angajamentele de a permite Hong Kong-ului un grad ridicat de autonomie.Demonstratiile din Hong Kong reflecta "ingrijorari largi si legitime legate de erodarea autonomiei Hong Kongului", oficilul Departamentului de Stat adaugand ca erodarea continua a autonomiei pune in pericol statutul sau special in afacerile internationale.Ulterior, presedintele Donald Trump a sustinut, tot miercuri, ca Beijingul doreste sa obtina un acord comercial, dar China ar trebui mai intai sa trateze Hong Kong-ul "in mod uman", coreland explicit convenirea unei intelegeri bilaterale de solutionarea pasnica a protestelor pro-democratice din Hong Kong, transmite agentia Reuters, citata de Agerpres."Desigur, China vrea sa faca o intelegere. Mai intai insa sa trateze in mod uman Hong Kong-ul!" a scris Trump pe Twitter . "Am ZERO indoieli ca daca presedintele Xi (Jinping) doreste sa rezolve rapid si uman problema Hong Kong-ului, o poate face. O intalnire personala?", a adaugat liderul de la Casa Alba Reamintim ca marti, presedintele Donald Trump a citat serviciile americane de informatii afirmand ca guvernul chinez deplaseaza trupe la granita cu Hong Kong si a facut apel la calm, in timp ce ciocnirile continua intre protestatari si autoritatile din fosta colonie britanica.Nu este clar daca liderul de la Casa Alba s-a referit la activitati noi sau la relatarile presei O lege americana din 1992 permite acordarea unui tratament preferential Hong Kong-ului in domeniul comertului si al economiei, comparativ cu China. Domeniile de aplicare a tratamentului special includ vizele, aplicarea legii si investitiile.Un reputat senator american a avertizat, marti, China ca Hong Kong-ul ar putea pierde statutul comercial special in relatiile cu SUA daca Beijingul va interveni direct sa combata protestele pro-democratie tot mai violente care au loc in oras.Miercuri, presedintele comisiei pentru Afaceri Externe din Camera reprezentantilor, democratul Eliot Engel, si principalul reprezentant republican in aceasta comisie, Michael McCaul, au spus ca sunt ingrijorati ca la 30 de ani de la masacrul din piata Tiananmen China ar putea lua in considerare oprirea cu brutalitate a protestelor pasnice.Tot miercuri, Departamentul de Stat a publicat un avertisment de calatorie, cerand o precautie mai mare in Hong Kong, din cauza tulburarilor civile.aProtestele din Hong Kong au loc de mai multe saptamani, fiind declansate de un proiect de lege care ar fi permis extradarea in China a locuitorilor insulei, pentru a fi judecati.Proiectul a fost retras in urma protestelor, dar acestea au continuat, aparand si alte solicitari pro-democratice. Miercuri, cursele aeriene au revenit la normal pe aeroportul din Hong Kong , unul dintre cele mai aglomerate din lume, care a fost inchis timp de doua zile, fiind ocupat de demonstranti.