Si-a pierdut rabdarea Beijingul? Forte paramilitare chineze, filmate in apropiere de Hong Kong (Video)

Lidera guvernului din Hong Kong, Carrie Lam, i-a avertizat marti din nou pe protestatari, precizand ca manifestatiile au ajuns intr-un "stadiu periculos", iar violenta care marcheaza aceste proteste ar putea ajunge intr-un punct in care nu mai exista cale de intoarcere. Zborurile pe Aeroportul International Hong Kong au fost anulate pentru a doua zi la rand , in conditiile in care mii de manifestanti au ocupat terminalele principale.Mass-media chineze de stat au spus ca unitatile de politie armata, ce pot fi vazute in mai multe clipuri video postate in mediul online, fac pregatiri pentru un exercitiu la scara larga.Insa Alexandre Krauss, consilier politic in cadrul Comisiei pentru afaceri externe, sustine ca adunarea acestor forte paramilitare inseamna ca ceva "extraordinar de rau urmeaza sa se intample".Exercitii similare ar fi avut loc si pe 6 august, conform ziarului chinez Global Times (de stat), cu pana la 12.000 de soldati, transportatoare blindate, elicoptere si vehicule amfibie.Ziarul a mai transmis ca Politia Armata a Poporului este mandatata de lege pentru a "trata rebeliuni, revolte, incidente violente, grave si ilegale, atacuri teroriste si alte incidente de securitate sociala".Este un alt semn ca rabdarea Beijing-ului se apropie de final, dupa ce guvernul chinez a transmis luni ca protestele antiguvernamentale din Hong Kong arata "semne de terorism", relateaza The Independent In timp ce China nu are o definite mai dura a terorismului, termenul a fost folosit anterior pentru a descrie miscari de opozitie non-violente in regiuni minoritare, cum ar fi Tibet si Xinjiang, justificand utilizari mai mari ale fortei si suspendarea drepturilor legale pentru detinuti.Vorbind la BBC radio, ultimul guvernator britanic al orasului inainte de predarea din 1997 a spus ca va fi "o catastrofa pentru China si, desigur, pentru Hong Kong", daca ar exista o interventie militara in teritoriu.Chris Patten a spus ca este contraproductiv ca tara sa avertizeze prin "alte metode" daca protestele nu se opresc. "De cand presedintele Xi a fost investit, a existat o represiune asupra disidentei si disidentilor peste tot, partidul a controlat totul", a spus el.Steve Tsang, directorul Institutului Chinez de la Universitatea Soas din Londra, a declarat ca, in ciuda unor manifestari repetate de forta, "suntem inca departe de momentul in care fortele de securitate chineze vor fi desfasurate in Hong Kong"."Dar astazi sunt mult mai aproape decat erau cu o luna in urma", a subliniat el.Tsang a mai spus ca o problema "critica" in aceasta situatie nu o reprezinta neaparat protestele, ci modul in care acestea sunt vazute de China."Beijingul vede acum evenimentele din Hong Kong ca pe o 'revolutie a culorilor', parte a unei conspiratii globale condusa de americani, care vizeaza, in final, schimbarea regimului in China. Acest lucru este total intolerabil pentru Xi Jinping", a conchis acesta.A.D.