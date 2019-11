Soldatii chinezi au facut curat pe strazile din Hong Kong, dupa protestele violente

Ziare.

In general, soldatii Armatei populare de eliberare stau in cazarma lor din fosta colonie britanica, infiintata dupa retrocedarea teritoriului catre China, in 1997.Sambata, zeci de militari purtand pantaloni scurti negri si tricouri kaki au contribuit pentru scurt timp la inlaturarea baricadelor de caramida si a molozului ramas pe strazi dupa o saptamana de noi demonstratii prodemocratie marcate de violente, in contextul lansarii de catre militanti radicali a unei strategii de propagare a "mugurilor" revoltei constand in inmultirea blocajelor si a actelor de vandalism.Guvernul local din Hong Kong a asigurat in cursul serii ca nu a solicitat ajutorul soldatilor chinezi, care "au luat singuri initiativa" de a face curat.Soldatii chinezi din Hong Kong nu sunt totusi la prima operatiune de acest gen din 1997. Ei au mai participat la actiuni de curatenie similare dupa trecerea taifunului Mangkhut, anul trecut.Potrivit unor diplomati straini si analisti de securitate, pana la 12.000 de soldati se afla in prezent in Hong Kong, de cel putin doua ori mai mult decat de obicei, noteaza Reuters.