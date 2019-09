Sute de elevi din Hong Kong au format lanturi umane in sprijinul protestatarilor

Ziare.

Statiile de metrou care au fost inchise, duminica, din cauza unor confruntari violente s-au redeschis, desi starea de spirit in centrul financiar asiatic ramane tensionata, relateaza Reuters.Guvernul Hong Kong a avertizat asupra amestecului unor oficiali straini in problemele interne ale fostei colonii britanice dupa ce mii de protestatari i-au cerut presedintelui SUA Donald Trump sa "elibereze" orasul.Mass-media chineze au relatat, luni, ca Hong Kong-ul este o parte inseparabila a Chinei si orice forma de secesionism "va fi zdrobita".Potrivit ziarului China Daily, mitingul de duminica a fost o dovada ca forte straine se afla in spatele protestelor si a avertizat manifestantii ca ar trebui sa "inceteze sa puna la incercare rabdarea guvernului central".Zeci de mii de protestatari au participat la un mars spre consulatul american din Hong Kong duminica dupa-amiaza, solicitand Congresului SUA sa permita sanctionarea oficialilor din acest teritoriu care au suprimat "libertati fundamentale", noteaza dpa.Protestatarii au purtat steaguri americane si bannere in engleza cu mesaje precum "Rezistati Beijingului, eliberati Hong Kong" si "Sanctiuni impotriva celor care incalca libertatea, justitia si umanitatea" in timp ce parcurgeau strazile spre consulatul american de pe principala insula din Hong Kong.Sefa executivului local Carrie Lam a retras oficial o lege privind extradarea in aceasta saptamana, cea care a declansat protestele in urma cu trei luni, dar decizia nu pare sa-i fi calmat pe protestatari.Protestul de sambata s-a axat asupra inmanarii unei petitii care le cere congresmenilor americani sa semneze o lege privind drepturile omului si democratia in Hong Kong.Legea, care urmeaza a fi dezbatuta la nivel de comisii in Congres, va permite SUA sa revoce vizele sau sa le inghete bunurile locuitorilor din Hong Kong care au incalcat drepturile omului in teritoriul chinez semiautonom.