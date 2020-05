Sute de politisti au dispersat mai multe proteste pasnice din centrele comerciale din Hong Kong (Video)

Ziare.

com

In mall-ul Moko din Mong Kok, un politist a tras cu bile cu piper in protestatarii si jurnalistii care se aflau la un nivel mai sus, dupa ce inspre grupul de politisti din care facea parte a fost aruncata o sticla cu apa.Politia a arestat 11 persoane, printre care si fetita de 12 ani, si a aplicat zeci de amenzi pentru incalcarea unui ordin privind distantarea sociala care interzice ca mai mult de opt persoane sa se adune intr-un spatiu public.Parlamentarul democrat Andy Yu a spus ca doi elevi care sunt si jurnalisti, cu varsta de 13 si respectiv 16 ani, au fost "arestati pe nedrept" in centrul comercial Harbour City din districtul Tsim Sha Tsui.Unul dintre barbatii care a fost amendat la mall-ul Moko a declarat pentru postul RTHK ca se afla la cumparaturi si nu protesta atunci cand a fost amendat de politie.Anterior in cursul zilei, o puternica prezenta politieneasca a dejucat organizarea unui mars pentru independenta Hong Kong-ului organizat pe platformele de social media.Totusi, sute oameni care purtau masti au participat la protestele din centre comerciale in cel putin sase districte.Unii protestatari au afisat bannere care militau pentru independenta Hong Kong-ului, in timp ce altii au intonat imnul protestelor "Glory to Hong Kong".Un barbat de varsta mijlocie a afisat o pancarta care critica politia dupa un incident de saptamana trecuta, cand doi politisti au fost prinsi dupa ce au furat 25 kg de droguri dintr-o captura recenta.In timp ce politia dispersa protestele, un grup de demonstranti a baricadat cateva strazi in jurul mall-ului Moko, folosind garduri de metal si elemente de semnalizare rutiera. Politia a degajat rapid aceste baraje.De-a lungul intregii zile, politia antirevolta a oprit si a perchezitionat zeci de tineri in apropiere de feribotul din Tsim Sha Tsui si de centrele comerciale unde s-au adunat protestatarii. Intr-unul dintre aceste mall-uri, politia i-a indepartat de ziaristii care venisera sa relateze despre proteste.Comunitatea protestatarilor acuza guvernul ca mentine regulile de distantare sociala pentru a impiedica protestele, intrucat orasul nu a mai inregistrat noi cazuri de coronavirus in ultimele trei saptamani.Protestele au izbucnit in iunie anul trecut in urma propunerii unei legi percepute ca o amenintare la autonomia Hong Kong-ului fata de China