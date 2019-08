Tensiuni tot mai mari la Hong Kong: Se anunta noi proteste in weekend, armata chineza avertizeaza ca poate ajunge in 10 minute

>, sugerand ca autoritatile din China ar avea dreptul de a gestiona cum vor situatia. Ulterior, liderul de la Casa Alba a lansat un apel la dialog.



Demonstratiile prodemocratie din Hong Kong dureaza de peste doua luni, izbucnind ca reactie la un controversat proiect de lege care ar fi facilitat extradarile in China. Aproximativ 700 de protestatari au fost retinuti, iar multi sunt inculpati.



Protestele din Hong Kong prezinta "indicii privind terorism", a acuzat Administratia de la Beijing, intensificand criticile la adresa manifestatiilor prodemocratie. "Demonstratiile radicale din Hong Kong au devenit frecvent extrem de periculoase, inregistrandu-se atacuri la adresa politiei, lucru care constituie o infractiune grava si contine indicii privind terorism", a declarat Yang Guang, purtatorul de cuvant al Departamentului chinez pentru Afacerile provinciilor Hong Kong si Macao. Saptamana trecuta, Yang Guang i-a avertizat pe organizatorii protestelor in Hong Kong "sa nu se joace cu focul".



Sute de tancuri chineze sunt stationate intr-un stadion situat la doar sapte kilometri de limita administrativa dintre China continentala si Hong Kong, situatie care genereaza temeri privind o posibila interventie chineza pentru reprimarea demonstratiilor prodemocratie. In ultimele doua zile, mii de militari chinezi au efectuat exercitii pe stadionul situat in Shenzhen."Stadionul din Shenzhen se afla la 56 de kilometri de Aeroportul din Hong Kong; in plus, de aici, armata chineza poate ajunge in Hong Kong in zece minute", a avertizat un departament al armatei chineze, conform site-ului britanic Metro.co.uk.Presa de stat de la Beijing a prezentat o serie de imagini cu vehiculele militare trimise in Shenzhen, sugerand ca este posibila o interventie pentru oprirea demonstratiilor. "Nu se va repeta situatia politica din iunie 1989", a dat asigurari cotidianul de stat The Global Times, in ceea ce este o rara referire la reprimarea protestelor din Piata Tiananmen din Beijing, operatiune soldata cu sute sau chiar mii de morti.Noi demonstratii prodemocratie sunt programate sambata si duminica in Hong Kong.Administratia Xi Jinping a sugerat ca ar putea lansa o interventie militara pentru oprirea demonstratiilor. Recent, presedintele SUA, Donald Trump, a catalogat protestele din Hong Kong <