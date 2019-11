Trump a promulgat 2 legi de sustinere a protestatarilor din Hong Kong. China fierbe: O abominatiune, ascunde intentii sinistre

China raspunde cu amenintari

"Am semnat aceste proiecte de lege din respect pentru presedintele Xi (Jinping), China si pentru populatia din Hong Kong. Sper ca liderii si reprezentantii Chinei si Hong Kong-ului vor putea sa-si solutioneze diferendele pe cale amiabila, care sa conduca la pace si prosperitate pentru toti pe termen lung", a adaugat liderul de la Casa Alba.Proiectele includ o masura privind drepturile omului care prevede sanctiuni la adresa oficialilor chinezi care savarsesc incalcari ale drepturilor omului si restrictii privind exportul de materiale precum gazele lacrimogene si gloantele de cauciuc catre politia din Hong Kong.Guvernul chinez a reactionat la actiunea presedintelui american si a amenintat joi ca va adopta "contra-masuri ferme"."Sfatuim SUA sa nu actioneze arbitrar; in caz contrar, China va contracara cu hotarare si toate consecintele ce vor aparea trebuie sa fie suportate de Statele Unite", se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Beijing, care nu precizeaza insa masurile ce ar putea fi adoptate de autoritatile chineze, potrivit dpa.Legislatia promulgata de Washington este "o abominatiune absoluta si ascunde intentii sinistre", subliniaza Ministerul chinez de Externe.Totodata, ea "este un act de hegemonie pura", acuza diplomatia chineza, care l-a avertizat in zadar, anterior, pe presedintele american sa nu promulge legile, dupa ce Congresul le aprobase saptamana trecuta cu o majoritate covarsitoare.Acest text "sustine cu nerusinare actele comise la adresa cetatenilor nevinovati care au fost loviti, raniti si arsi (...) de infractori violenti", si-a continuat critica regimul comunist de la Beijing.De la inceputul protestelor democratice din fosta colonie britanica in urma cu aproape sase luni, Beijingul denunta revolte organizate, in opinia sa, de protestatari ghidati de la distanta de tari straine, dintre care cele mai importante sunt considerate a fi SUA si Marea Britanie.La randul sau, guvernul din Hong Kong si-a exprimat joi "regretul profund" referitor la promulgarea legilor si a acuzat Washingtonul de "amestec" in afacerile sale interne."Cele doua acte interfereaza clar in afacerile interne din Hong Kong", a declarat, intr-un comunicat, un oficial al executivului, afirmand ca aceasta decizie transmite un "mesaj gresit manifestantilor".